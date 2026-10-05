Iniesta se pronuncia sobre Negreira: “Nunca escuché, ni vi, ni me sentí ayudado por él”

Andrés Iniesta fue uno de los grandes referentes del FC Barcelona durante la era de máximo esplendor en cuanto a títulos y juego del club culé. La etapa del centrocampista de Fuentealbilla en el Barça coincidió también con los años en los que el club catalán tuvo a sueldo a José María Enríquez Negreira, entonces vicepresidente arbitral. Iniesta debutó con el primer equipo blaugrana en 2002, un año después del inicio de los pagos, y abandonó Can Barça en 2018, cuando estos cesaron. El campeón del mundo en 2010 ha negado la influencia de Negreira durante estos años.

El ex futbolista ahora ejerce como entrenador en el Gulf United de la Segunda División de Emiratos Árabes Unidos. Durante el parón internacional, ha viajado a Barcelona para presentar una exposición interactiva sobre su carrera. Al ser cuestionado al respecto del caso Negreira en este acto, Iniesta ha defendido su postura. “Lo único que sé es que en ese período conseguimos todo de una manera deportiva y en el campo. A partir de ahí, lo que pueda generarse fuera son cosas que se tendrán que solucionar en otro sitio. En el campo lo que pasó fue lo que pasó”, ha explicado.

El albaceteño no ha querido entrar en más valoraciones sobre un caso del que admite no tener “mucha opinión”, ya que “son situaciones que uno no controla”. Andrés ha atendido a los medios de comunicación en la rueda de prensa de inauguración de la exposición Iniesta Experience: el juego interior. Uno de los temas a tratar ha sido el caso Negreira, de nuevo en el foco de la actualidad informativa tras el dosier enviado por el Real Madrid a la UEFA y el posterior comunicado del organismo rector del fútbol europeo.

Andrés Iniesta también ha hablado recientemente de la influencia de Enríquez Negreira durante sus años de éxitos en el FC Barcelona. Lo hizo en una entrevista con AS, horas antes del citado evento. “No hay debate, futbolísticamente hablando. Yo nunca escuché, ni vi, ni me sentí ayudado. En cada partido, los aficionados y los jugadores piensan que favorecen a los otros”, señaló el de Fuentealbilla. Además, añadió que “si analizamos todos los partidos, no encontrarían ni un uno por ciento de esas posibles ayudas”.

Iniesta, el Barça de Flick y el Balón de Oro

Como técnico y ex futbolista de renombre del Barça y la selección española, Iniesta ha valorado el buen momento deportivo que vive tanto el club culé como la vigente campeona del mundo. “Como espectador o aficionado, me da garantía ver este Barça porque sé que va a hacer un juego que me gusta y que me voy a divertir viendo el partido. Sé que van a competir por todos los títulos”. Sobre el Balón de Oro, un premio que le privó de ganar Leo Messi en 2010, ha reconocido que su preferencia es que vaya a parar a un jugador español.