Tuchel se rinde a Luis de la Fuente tras ganar a España: «Ha construido un equipo que parecía invencible»

Thomas Tuchel compareció ante los medios de comunicación después de que Inglaterra ganase a España (2-3) y pusiese punto final a la espectacular racha de 44 partidos consecutivos sin perder del combinado nacional. El seleccionador inglés sacó pecho por el rendimiento de sus futbolistas, calificó la victoria de merecida y se deshizo en elogios hacia Luis de la Fuente por el trabajo que ha realizado al frente de la selección española.

«Estamos contentos por cómo jugamos mientras éramos once. Media hora contra España y en España parecen tres horas. Lo hemos hecho muy bien y con eso nos queremos quedar, que éramos capaces de hacer eso. Es una victoria significativa y merecida. Hemos estado juntos, hemos hecho un juego de alto nivel y presionamos todos muy bien», aseguró Tuchel, que considera que Inglaterra firmó su mejor actuación desde que se hizo cargo del equipo.

El alemán también reivindicó el crecimiento del combinado inglés después del Mundial y desveló el mensaje que trasladó a sus futbolistas antes de medirse a España. «No hemos hecho nada extraordinario en esta semana, sólo les animé a que demostraran qué tipo de equipo somos. Tenemos que confiar en los compañeros, en que si presiono todo el mundo presiona y así es. En una final como esta, con esta calidad, era el momento perfecto para demostrarlo. Estoy muy orgulloso de mis jugadores», explicó.

Tuchel tiene claro que su objetivo va mucho más allá de conseguir buenos resultados. El seleccionador quiere que Inglaterra sea capaz de dominar a las grandes potencias del fútbol mundial. «Hemos confiado en el proceso, hemos mejorado nuestro juego, hemos dado pasos hacia adelante. Queríamos volver a competir al más alto nivel e imponernos a nuestro rival», afirmó.

El técnico alemán también puso en valor haber sido capaz de acabar con la histórica racha de imbatibilidad de España y tuvo unas palabras de reconocimiento hacia Luis de la Fuente. «Eso demuestra lo difícil que es ganar a España y es lo que hace que estemos más orgullosos de nuestra actuación. Tengo el máximo respeto hacia Luis de la Fuente, campeón de Europa y del mundo. Ha construido un equipo que parecía invencible y sólo tengo respeto por él y su trabajo», aseguró.

Por último, Tuchel explicó cómo gestionó los últimos minutos del encuentro después de que Inglaterra se quedase en inferioridad numérica. «Defendimos 4-4-1. Lo difícil no sólo es la tarjeta roja, es la tarjeta roja y el gol en contra. Kane y Bellingham estaban defendiendo al final y necesitábamos piernas frescas», comentó el seleccionador inglés.