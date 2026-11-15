Conchita Martínez ha creado una máquina de ganar: Andreeva conquista las WTA Finals a los 19 años

Da la sensación de que Mirra Andreeva lleva toda la vida en esto del tenis. Empuñó la raqueta por primera vez en el circuito profesional en 2022, a los 15 años. Y ahora, cuatro años después y de la mano de Conchita Martínez, ya es maestra después de apabullar (7-5, 6-3) a Svitolina y conquistar las WTA Finals. La joven, apenas 19 primaveras, entra en otra dimensión. Ha roto definitivamente el cascarón.

El ambiente entre ambas tenistas estuvo visiblemente cargado debido a sus países de origen. Tal como se preveía, el encuentro concluyó sin apretones de manos ni muestras de cortesía. No obstante, a diferencia de Svitolina, Andreeva sí tuvo unas palabras para su rival durante la ceremonia de premiación. «Quiero felicitar a Elina y a su equipo por esta gran semana y por la final», dijo.

Andreeva conquista unas WTA Finals que comenzaron con polémica alrededor de ella por un fallo de audio en la retransmisión oficial de los entrenamientos. Sin saber que los micrófonos de pista estaban abiertos en directo, Jessica Pegula mantuvo una conversación privada con su entrenador, Mark Knowles, en la que calificó a Andreeva de «diva» y aseguró que necesitaba que alguien «le bajara los humos». Además, criticó cómo la rusa trataba a su entrenadora, Conchita Martínez, afirmando haber perdido algo de respeto por la española por permitirlo.

El clip se viralizó de inmediato, obligando a la WTA a pedir disculpas públicas por no avisar a las jugadoras de que el sonido se emitía en streaming. Pegula se disculpó y Andreeva resolvió la tensión con una foto junto a la estadounidense en la gala del torneo titulada «DIVAS», a lo que Pegula respondió: «divas en chanel». El morbo culminó en las semifinales el pasado sábado, cuando se enfrentaron. También ganó Andreeva.

La rusa culmina de la mano de Conchita Martínez un viaje de dos años, cuando la tenista, a sus 17 años, buscaba una mano que cincelara su talento. La española se unió a la rusa a principios de abril de 2024, con mucho trabajo por hacer y mucho potencial para ello. Tenista y entrenadora han recorrido un trazado sinuoso. Los vaivenes propios de los jóvenes, con tantas subidas como bajadas. Este año ha habido más de lo primero que lo segundo. Ha ganado dos WTA 500, Roland Garros y las mencionadas WTA Finals.