El primer triunfo de Shelton junto a Ferrero deja a Jódar en una situación límite en las ATP Finals

Cuando Ben Shelton echaba un ojo a su banquillo, ahí estaba él. Juan Carlos Ferrero, que será su entrenador para la próxima temporada, ya se sentó este domingo en el banquillo del estadounidense. El técnico español ve en estas ATP Finals un torneo en el que avanzar trabajo con Shelton de cara a la temporada que viene. Por lo pronto, el tenista le dejó ver lo que ya sabe hacer. Doblegó a Fils (6-2, 3-6, 6-3) y, de paso, complicó la situación a Rafa Jódar.

El español, que horas antes del triunfo de Shelton había sido doblegado por Zverev, ya saca la calculadora para hacer números. Su siguiente partido, el próximo martes, no antes de las 14:00 horas contra Fils, ya es un matchball. O gana o estará prácticamente eliminado. Claro que vencer ante el francés sería el primer paso, pero debería ratificarlo contra Shelton dos días después.

A semifinales acceden los dos tenistas con más victorias de cada grupo. Cabe recordar que Jódar ya solo aspira a sumar dos victorias y podría empatar con Shelton o Zverev a final de la fase de grupos. En caso de que dos tenistas terminen empatados, prevalece el resultado del enfrentamiento directo entre ambos. La situación es más compleja cuando tres jugadores registran el mismo número de victorias.

En ese caso, el reglamento se fija primero en el porcentaje de sets ganados respecto del total de sets disputados. Si prevalece el empate, va al porcentaje de games ganados respecto del total de games disputados. Y si persiste, se observa la posición en el ranking ATP correspondiente a la fecha establecida por el reglamento. Cada victoria en la fase de grupos reporta 200 puntos, 400 en semifinales y 500 en la final.