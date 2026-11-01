Bombazo: Juan Carlos Ferrero entrenará a Shelton la próxima temporada

En contra de la intención del protagonista, que pretendía hacer público el acuerdo con su nuevo pupilo el próximo 9 de noviembre, ya se conoce el nuevo tenista al que entrenará Juan Carlos Ferrero. Se trata de Ben Shelton, el estadounidense que recientemente alcanzó la final del US Open. El actual número cuatro del mundo contará con el ex entrenador de Alcaraz, que se une al equipo técnico liderado por su padre Bryan Shelton.

«Shelton tiene un talento, una potencia y un carácter extraordinarios. Estoy muy contento de unirme a Bryan y al equipo en este nuevo y emocionante capítulo. Tengo muchas ganas de aportar mi experiencia y de trabajar junto a todos para ayudar a Ben a alcanzar sus objetivos en los grandes escenarios», ha detallado Juan Carlos Ferrero sobre su nuevo pupilo. «Es una gran incorporación. Tengo muchas muchas ganas de trabajar juntos en la pretemporada», dijo el tenista en redes sociales.

Será la tercera experiencia de Ferrero en los banquillos tras las vividas al lado de Alexander Zverev y Carlos Alcaraz. Trabajará junto a Bryan Shelton, padre y entrenador de toda la vida de Ben Shelton. Tenista y entrenador coincidirán por primera vez en las ATP Finals de Turín, del 15 al 22 de noviembre. Allí también se encontrará Carlos Alcaraz, clasificado para la exenta Copa de Maestros. Será el primer reencuentro entre Ferrero y Alcaraz.

Finalmente, Juan Carlos no entrenará a Sinner, principal rival de Alcaraz con el que se le había relacionado. «He escuchado a gente diciendo que no es ético y que cómo puedo entrenar al rival de Carlos Alcaraz, pero toda esa gente no piensa en mí. Quiero crecer como entrenador y cerrarme la puerta a un jugador como Jannik sería de tontos», afirmó Juan Carlos Ferrero sobre la posibilidad de entrenar al tenista italiano. Ahora se une a Shelton, tal y como adelantó Times.