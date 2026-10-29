Ferrero anunciará el 9 de noviembre a qué jugador entrenará tras Alcaraz

Juan Carlos Ferrero vuelve al circuito después de confirmar que tiene un acuerdo cerrado con un tenista que anunciará el próximo 9 de noviembre. Así lo ha desvelado el ex entrenador de Carlos Alcaraz durante una entrevista en la que también ha descartado que vaya a entrenar a Jannik Sinner y ha tenido unas buenas palabras hacia Rafa Jódar, con el que se le ha relacionado en las últimas semanas.

Casi un año después de finalizar su etapa de vino y rosas junto a Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero ha desvelado que tiene cerrado un acuerdo con un tenista para volver a entrenar la próxima temporada. Después de un año de descanso tras el fin de su relación con el tenista murciano, el que en su día fue número 1 del mundo y pulió al ya considerado como el segundo mejor jugador de la historia de España, Juan Carlos Ferrero volverá entrenar al que se espera que sea uno de los mejores del circuito.

«Ahora mismo, mi objetivo de cara al año que viene es estar en el circuito. Que, bueno, ya puedo decir que ya tengo cerrado un acuerdo con un jugador. El día 9 de noviembre se va a dar a luz. Ahora mismo es que no puedo dar detalles. De quién va a ser, si me gustaría, si no…», ha confirmado Juan Carlos Ferrero en una entrevista en la que ha confirmado que vuelve a entrenar y que lo anunciará la próxima semana.

Juan Carlos Ferrero y sus palabras hacia Jódar

Juan Carlos Ferrero desveló que entrenará la próxima temporada tras ser preguntado en una entrevista en Eurosport por Rafa Jódar. «Bueno, a ver, es un jugador impresionante. Ahora mismo, mi objetivo de cara al año que viene es estar en el circuito. Que, bueno, ya puedo decir que ya tengo cerrado un acuerdo con un jugador. El día 9 de noviembre se va a dar a luz», afirmó.

«Y, bueno, lo que comentabas de Rafa… Oye, pues ahora mismo es que no puedo dar detalles. De quién va a ser, si me gustaría, si no… Obviamente, entrenar a jugadores con un gran talento siempre es objetivo de cualquier entrenador. Sea ahora o cuando sea», comentó sobre la figura del tenista que aspira a meterse entre los 10 mejores del mundo en su primer año como profesional.

En una pregunta anterior, Ferrero ya se había rendido a la figura del joven tenista y a su padre. «Sí, Rafa está haciendo un año realmente impresionante, con una extensión meteórica sin lugar a dudas. Y, como hemos comentado antes, con una relación con su padre espectacular. El padre lo ha sabido llevar perfecto hasta el momento y hoy es digno de admiración y enhorabuena hacia ellos», dijo a la vez que dejó claro que: «Creo que es un chaval que tiene un techo muy alto, que va a aspirar a grandes cosas. Y oye, que sea español es un plus para que realmente tengamos, si cabe, otro jugador peleando por los Grand Slams».

En esta entrevista, Juan Carlos Ferrero también descartó la posibilidad de entrenar a Jannik Sinner. «Paso palabra. Eso es una cosa que me quedo para mí. Tal vez en un futuro lejano lo pueda decir. Pero ahora mismo no es una posibilidad», comentó.