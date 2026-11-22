Max Verstappen es apuesta segura. En esta Fórmula 1 en la que prevalece la energía de los motores… y en la que le echen. El piloto holandés se ha llevado la victoria en el Gran Premio de Las Vegas tras cabalgar al frente durante toda la carrera y resistir los ataques de George Russell, Kimi Antonelli y hasta de su propio compañero, Isack Hadjar, en el inicio.

Al final, la debacle de los dos Mercedes, con una pifia tremenda de Russell al intentar superar a Antonelli por el segundo puesto, sirvió en bandeja un triunfo que igualmente cuesta creer que se le hubiese escapado al de Red Bull. Lo que le ocurrió al italiano fue una pérdida inexplicable de potencia. Un doble infortunio para la escudería campeona de constructores que abrió las puertas del podio a los McLaren, con Lando Norris segundo y Oscar Piastri tercero.

Lo de Carlos Sainz merece mención especial. El piloto español se sacó de la manga un octavo puesto, que es su mejor resultado en este Mundial 2026 tan duro para él, con una remontada desde la vigésima posición. En la salida pasó a siete coches y mantuvo un buen ritmo para beneficiarse de los múltiples abandonos y en la última curva le clavó un adelantamiento colosal a Russell. Bravo.

Quien no tuvo nada que echarse a la boca, como se esperaba, fue Fernando Alonso. Iba decimonoveno y no llegó a ver la bandera a cuadros, un cierre propio de un fin de semana durísimo, al nivel de todo el año. Uno más a bordo del Aston Martin-Honda. Antonelli, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Lewis Hamilton, Sainz, Russell y Charles Leclerc, sancionado con 10 segundos por zarandear por detrás al otro Ferrari, cerraron la zona de puntos de una carrera en Las Vegas que pasará a la historia por el récord de cambios de posición.

Locura de inicio a fin

La noche de Las Vegas elevó a la máxima expresión el campeonato de pilas del que hablaba Alonso a principios de año. Merecía la pena no arriesgar en la salida a sabiendas de que acto seguido empezaría un carrusel de idas y venidas que duró las 50 vueltas. Verstappen no daba chance a Russell en el arranque, pero daba igual. El de Mercedes estaría pegado prácticamente hasta el final. Hasta esa maniobra fatal. De hecho, en los primeros giros, quien más se aproximó al ganador fue Hadjar.

El francés, compañero de Verstappen, entendió como pocos la importancia de los rebufos y de estar lo más cerca posible del coche de delante. Y eso lo redondeó con un ritmazo. El francés pasó a Norris para colocarse tercero y también batió a Russell. Quería la victoria, pero Red Bull se la negó con órdenes de equipo que tenían la intención de que sus dos pilotos se distanciasen del británico.

No sólo no fueron capaces, sino que además atrajeron una estampida de coches por detrás: Arvid Lindblad, Gasly, Antonelli… Y en esas, bandera amarilla. El coche de seguridad salía tras un choque entre Checo Pérez y Rafael Camara, en el que el debutante pareció el mexicano y no el recién llegado a la F1. Un toque por detrás en un adelantamiento aparentemente sencillo arruinaba a ambos.

Todos a boxes

La respuesta general fue enfilar el camino a boxes, un guion perfecto, ya que entrar a destiempo en una carrera tan apretada podía ser letal. Entraron todos, salvo Hamilton, que lo hizo más tarde para cumplir su sanción de 10 segundos por un lance con Norris, al que adelantó antes por fuera de los límites. En la relanzada, la mala fortuna se cebó con Hadjar, que vio frustrada su gran actuación con una rotura repentina de su alerón delantero. Se quedó sin siquiera puntuar.

Una cadena de incidentes al que hay que añadir uno anterior al inicio del coche de seguridad: Lindblad se fue al muro al intentar calentar ruedas con el clásico zigzag. De todos esos abandonos se aprovechó un Sainz que había remontado siete posiciones en la salida. Nueve, si contamos que superó a dos que no corrieron: Liam Lawson y Alex Albon.

Sobresaliente Sainz

En la vuelta 38, el madrileño pasó a Hamilton y se aupó a la novena posición tras un toque entre los Ferrari. En esa ocasión, los 10 segundos se le aplicaron a Leclerc porque fue el monegasco quien barrió por detrás al británico. Sainz no dejó de apretar al ser adelantado por Lewis, porque después del accidente de Russell, que sobrevivió en pista, se sacó un adelantamiento in extremis al Mercedes para colocar al Williams en octava posición. Menudo cierre.

Verstappen sí que no tiembla

Por si quedaba alguna duda, Verstappen se imponía sin que le temblase el pulso, algo que al que tanto le critica, Russell, le ha pasado más de una, dos y tres veces este año. A falta de que se complete la temporada en Qatar y Abu Dabi, parece una quimera que al holandés se le escape el segundo puesto en el Mundial. ¿Y quién se atreve a no colocarlo como máximo favorito en 2027? En cuanto le han dado un motor competitivo, cuenta por triunfos cuatro de las últimas seis citas.