Un luchador de la UFC desvela la gran cantidad de dinero que le ofrecieron por dejarse ganar: «Me negué»

Las MMA están caracterizadas por su gran nobleza y respeto. Sin embargo, siempre hay excepciones y los amaños relacionados con las apuestas son una gran amenaza para el deporte. Por norma general, este tema se suele tratar con una gran discreción, pero Shara Magomedov ha reconocido que le ofrecieron una gran cantidad de dinero por dejarse ganar frente a Michał Oleksiejczuk, en un combate de UFC el 3 de agosto de 2024.

El ruso revela la cifra exacta en rublos: «Me ofrecieron 100 millones, pero me negué. No quise. En aquel momento mi carrera era mucho más importante que ese dinero». Esta suma equivale a 1.100.520,00 euros, una bolsa que superaba notablemente la cantidad que recibió aquella noche. El peleador ganó por decisión en el tercer asalto, lo que supone el bono por victoria. Además, también se llevó el premio al combate de la noche, lo que le dejó unos ingresos totales de cerca de 130.000 euros.

🚨Shara Bullet claims he rejected 100 million rubles to lose his UFC fight against Michal Oleksiejczuk, saying his career mattered more than the money. “I was offered it. I had a fight in the UFC. I was offered one hundred million rubles, one hundred million rubles to lose. Oleksiejczuk, I had that Polish opponent. They offered me one hundred million, but I refused, I did not want to. My career was much more important to me than that money.” 🎥: Makarena — Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) November 16, 2026

La cifra del amaño era casi ocho veces superior al beneficio que obtuvo aquella noche. El ruso es conocido por su gran capacidad para pelear arriba y ceguera en su ojo derecho. Pese a tener una oferta muy tentadora encima de la mesa, tomó la decisión de combatir y despejar cualquier duda, ya que consiguió imponerse a su rival y llevarse la mejor recompensa posible dentro de la legalidad.

Magomedov expuso esta bochornosa situación en un episodio de 50 preguntas en el canal de YouTube de Makarena. Hasta ese momento, tenía una racha invicta como profesional. Actualmente, mantiene un sólido 17-1 que le convierte en uno de los máximos exponentes de Rusia en la UFC a sus 32 años. Su única derrota fue frente a Michael ‘Venom’ Page el 1 de febrero de 2025.

Una amenaza directa para la UFC

Este tipo de sucesos generan dudas y teorías en algunas derrotas. La seriedad de las MMA es clave y las organizaciones trabajan para evitar estos amaños. La UFC vigila los movimientos sospechosos en las apuestas. Además, los luchadores, entrenadores y otras personas relacionadas con la compañía tienen prohibido participar.