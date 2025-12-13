Theo Bashford, de un centro de menos a pelear en WOW: «Empecé en las MMA al salir del juzgado»

La vida ha ido muy rápido en los últimos años para Theo Bashford, oriundo de Francia, aunque establecido en Lanzarote desde sus primer meses de vida. De madre francesa y padre mitad uruguayo y mitad francés, el luchador inició en las MMA por las circunstancias. Entró en un centro de menores por una pelea y al salir del juzgado se apuntó al gimnasio. «Desde ese día supe que quería ser profesional y no he parado», asegura durante su conversación con OKDIARIO.

Este sábado volverá a pelear en WOW tras su última derrota que le costó el invicto. «No tengo nada que demostrar a nadie, no me preocupa la derrota», dice. Vuelve a la cartelera de WOW, la promotora de MMA de Ilia Topuria a la que se ha sumado Cristiano Ronaldo como accionista y emitirá los combates en directo a través de su canal de YouTube. «Es un salto de caché, traerá a muchos aficionados, aunque a mí no me supone más presión», asegura Theo Bashford.

Pregunta. ¿Cómo se llega físicamente a la pelea? ¿Qué tal ha ido el recorte de peso?

Respuesta. La verdad que estoy muy bien, muy agradecido por poder pelear una vez más en WOW. Tengo muchísimas ganas ya de pelear, sentir esa adrenalina y darle a todo el mundo el espectáculo que se merece. El recorte va como siempre, siempre es un proceso científico más que nada sabe. Es ciencia, es carga de agua, corte de carbohidratos, manipular el sodio y al final es el peso. Es un proceso, no es muy agradable, pero que se tiene que hacer y está todo controlado.

P. ¿Qué ha habido de diferente en este recorte de peso?

R. Lo he hecho diferente esta vez y se me ha hecho mucho más fácil, sobre todo en el en el sentido de fantasear con la comida y demás porque obligo a mis cercanos a comer lo que yo me quiero comer. Y la verdad es que te ayuda bastante. Aprendes a vivir con ello. Yo tengo en mi casa comida y chocolatinas desde el primer día y sé que tarde o temprano voy a poder comerlo. Es lo que tengo que hacer para para pelear. Hay que ser fuerte y la verdad es que se me ha hecho bastante fácil el no pecar.

P. ¿Siente que tiene una espinitia clavada por su anterior derrota en WOW?

R. Para nada. A ver, esto es un trabajo para mí. No tengo nada que demostrar a nadie. Sobre todo a mí mismo. O sea, son cosas que pasan. Cometí un pequeño fallo y lo aprovechó. Bien. Me cogió, me dominó y me ganó. Me finalizó, son cosas que pasan. Yo vivo pelea a pelea. Son cosas que pasan en este oficio. No me preocupa la derrota. Siempre hago todo lo posible para poder ganar. Quiero ganar, pero al final todo el mundo sigue con su vida.

P. Perdió el invicto

R. A lo mejor me quito un poquito la presión mediática, que la gente se pone a hablar mucho del invicto. Por lo menos me quité un poquito la presión esa. Pero bueno, o sea, yo disfruto de las peleas, disfruto de los entrenos, disfruto de pelear y quiero rivales que sean a la medida de que no sea un 100% una ventaja para mí. Entonces siempre está la pequeña posibilidad de perder, que eso es lo que hace que te motive.

P. ¿Cómo gestionó lo que pasó? ¿Cómo ha sido su evolución desde entonces?

R. La verdad que me dolió poco tiempo, lo único que sentí fueron los cinco minutos en el vestuario y se me pasó. Y después la vida es igual, al final no hay nada que cambie. Lo único eso de ir y no hacer cometer errores en la pelea, pero a nivel mental y eso no me afectó para nada.

P. ¿Cómo empezó en las MMA?

R. Fue saliendo del juzgado, que justo me había salvado de una condena de menor de edad y al salir vi que había un gimnasio al lado del juzgado y pregunté para apuntarme. Fui porque quedaba de camino. Miré y me apunté y empecé a entrenar al día siguiente. Decidí que quería ser profesional y no he parado desde ese día. Había hecho algo de boxeo, siempre me llamó la atención este mundo.

P. ¿Qué significa entrenar con una figura como Hecher Sosa?

R. Llevo desde el primer día que empecé a entrenar haciéndolo con él. Estuve seis meses en un gimnasio y después me cambié y desde ese día siempre hemos estado entrenando juntos y habremos hecho más de 5.000 asaltos. Hecher es un ejemplo en la isla. La verdad es que estoy agradecido. Para mí sigue siendo el de siempre y abre muchas puertas ahora con su entrada en la UFC. Es un orgullo tener un compañero de esa categoría.

P. ¿Que opina de la entrada de Cristiano en WOW? ¿Cómo lo valora desde dentro?

R. Es muy bueno para la empresa, especialmente para el tema de los aficionados que llama. Al final nosotros peleamos y estamos uno contra uno en la jaula, no me genera más presión que esté Cristiano o no, pero llama mucho la atención a los aficionados. Creo que va a subir mucho el nivel del caché.