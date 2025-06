Hecher Sosa: «Si WOW 20 es la última pelea que vea mi padre, me va a ver ganar»

La mirada de Hecher Sosa se detiene en su cuaderno de notas mientras OKDIARIO prepara la cámara comenzar la entrevista. El rec no se enciende hasta que ha completado la revisión de su peso. «Está siendo el mejor campamento y recorte de peso que hemos hecho», asegura mientras la botellas de agua son las protagonistas del escenario de la entrevista.

Se tiene que cargar de agua para luego realizar una deshidratación que le permite dar el peso en la báscula. Durante la semana anterior se consume una cantidad de agua muy por encima de lo habitual hasta cortar la ingesta 24 horas antes del pesaje y el cuerpo reacciona expulsando toda la cantidad ingerida más la retención existente. Hecher Sosa lo lleva a rajatabla. Sólo trabajando así se puede alcanzar el cenit en las MMA.

El canario se enfrenta este sábado a Yaman ‘El Diamante’ dentro del marco de WOW 20, por el cinturón de peso gallo. Será la noche de los campeones y cinturones, primera vez que los entrega la promotora de Ilia Topuria. Será el combate por excelencia de la velada, entre una de las mayores promesas de las MMA españolas como Yaman y uno de los más consolidados como Hecher Sosa.

Hace tiempo que está empujando tan fuerte que la puerta de la UFC anda cerca del derrumbamiento. Una victoria en WOW podría desembocar en llamada de Dana White. Sería la cresta de la ola para Hecher, quien lleva unos años excelentes en lo deportivo, pero complicados en al ámbito personal. Su hermana falleció hace poco y su padre está en paliativos. Le recomendaron no pelear en WOW 20, pero su padre le dijo que acepta y viajará desde Lanzarote a Madrid para apoyarle en la esquina. Todo ello es gasolina para Hecher.

Pregunta. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal ha ido el campamento?

Respuesta. La verdad que muy bien. Estoy muy contento con el trabajo que ha realizado todo el equipo. Hemos hecho un trabajo específico y claro para para esta pelea, para ganar esta pelea. Es verdad que se me hizo más fácil por una parte y más difícil por otra. Más fácil porque venía ya con un campamento detrás y más difícil porque estar tanto tiempo entrenando al final pues los golpes merman un poco. Pero al final siempre digo lo mismo. Hago lo que amo, disfruto de ello y estoy donde quiero estar.

P. Es favorito para su pelea que además es la principal de la velada. ¿Pesa ese cartel?

R. Siempre pienso lo mismo, que voy a disfrutar de la pelea, que voy a hacer lo que amo. No pienso mucho en la presión o en lo que diga la gente. Y si lo pienso, es para usarlo a mi favor como motivación y como gasolina para entrenar más duro cada día. Pero no me influye a la hora de rendir ni en mis emociones a la hora de entrenar o de pelear.

P. Algunos dicen que Yaman, su rival, se ha equivocado al aceptar la pelea con usted. ¿Cree que es así?

R. No creo que se equivoque porque para él es un paso muy grande. Gane o pierda el pelear contra mí y tener la oportunidad de estar de cabeza de cartel es una victoria. Pero a mí no me pesa. Muchas veces me he tenido que ganar el papel de favorito peleando fuera de España, yéndome a los mundiales. Fui tercero del mundo, tercero de Europa, cuando nadie apostaba por mí. Yo gané. Me gané que la gente apostara por mí a base de puñetazos. Ahora soy el favorito pero por motivos.

P. En los últimos dos años nadie ha peleado tanto como usted.

R. Y no sólo es, de seguro que nadie ha ganado un cinturón fuera de España en los últimos dos o tres años y tiene un récord de nueve victorias consecutivas. Voy a por la décima ahora. Creo que mi palmarés habla por sí mismo. Mucha gente dice que si me buscan a los rivales. Pero claro, yo me fui a Suecia a pelear. Ahí se le se les cae todo el argumento porque cuando a pelear fuera todo el mundo sabe que te buscan rivales para que pierdas. A los suecos no les importa que gane o pierda un español. Siempre he peleado contra quien me han puesto. Lo he demostrado y los resultados están ahí.

P. Ha sido un año bueno en lo deportivo, pero delicado en lo personal. ¿Cómo lo ha gestionado?

R. «Uso cada problema como gasolina. Cuando tengo más problemas, más entreno. Logro evadirme de mis problemas entrenando así canalizo mi energía en los entrenamientos. No me vale de nada quedarme en mi casa encerrado, pensando en el problema y en cosas que no puedo controlar. Lo que sí puedo controlar es lo que hago día a día. Trabajar y canalizar esa energía en cada golpe. Es lo mejor que puedo hacer porque al final del día estoy cansado. Rendido. Y cuando estás cansado, no piensas tanto.