Topuria avisa a Oliveira en la presentación de WOW 20: «Me da igual el peleador, me los bailo a todos»

Ilia Topuria ha comparecido ante los medios con motivo de la presentación de WOW 20: La Noche de los Campeones, la nueva velada de la promotora de la que forma parte que se celebrará este sábado 7 de junio en el Madrid Arena. Un nuevo evento de WOW que tendrá como combate estrella el que medirá a Hecher Sosa y Yaman El Diamante. Aunque quiso centrar su comparecencia en el evento, rodeado de los protagonistas, habló sobre su próximo combate, contra Charles Oliveira, el próximo 28 de junio en Las Vegas.

Habló sobre cómo está siendo la preparación para la pelea con el brasileño, señalando que «el campamento está yendo muy bien» y que se siente «en una forma estupenda». También afirmó que está convencido de que ganará: «El plan es el de siempre, el de recoger lo que me gano con mucho sacrificio».

Fue preguntado sobre su próximo rival y dejó una respuesta muy clara sobre cómo se ve actualmente respecto al resto de peleadores. «Yo estaré el 28 de junio. Si se cayera Charles, me da igual al peleador que me den… ¡Me los bailo a todos!», ha destacado.

También ha sido preguntado si, después de convertirse en un fenómeno, se plantea hacer una celebración por todo lo alto por las calles de Madrid y rodeado de una multitud de aficionados si gana a Oliveira. «Si te digo la verdad, esas cosas no se pueden preparar. Depende de cómo la gente se sienta en ese momento. Si quieren venir y darte una bienvenida sólida la darán, pero no depende de mí», ha apuntado.

El Matador ha pasado después a hablar de WOW, la promotora de la que es partícipe, y ha señalado que «se está proclamando como una de las mejores de Europa», siendo uno de los escalones previos para la UFC. Ha señalado que «no hay luchadores locales», puesto que «se le da a todo el mundo la oportunidad» tanto de «Europa» como del resto «del mundo para poder llegar a la UFC».

Será la primera vez en la que WOW ponga cinturones en juego. Una vez que la promotora se ha situado como una de las punteras en Europa y la mejor de las MMA en España, ha señalado que, a partir de ahora, su deseo es que los títulos estén en juego habitualmente: «Nos gustaría ver a los campeones pelear con frecuencia, pero depende del estado de cada luchador, porque cada uno atraviesa unas circunstancias diferentes, pero nos gustaría mantener ocupados a los campeones».

Topuria impulsa a WOW

El combate central en WOW 20: La Noche de los Campeones será el que mida a Hecher Sosa, que prepara su llegada la UFC, con Yaman El Diamante, una joven promesa de las MMA en nuestro país, de sólo 22 años. El primero ha hablado sobre llegar a la máxima división actual, señalando que lo que «depende» de él «es mejorar cada día». Además ha lanzado un mensaje a su rival: «¡Flojo, que eres un flojo! ¡Te voy a partir!».

Yaman, lejos de entrar en el juego, ha querido alagarle, señalando que «es un tío humilde» y que le guarda un gran «respeto». Aunque ha señalado que tiene «una cosa mala» que es el «gestionar todo esto». «No soy favorito pero me centro en mí. Quiero ser mejor que el Yaman anterior y superar cualquier adversidad. Eso me he propuesto», ha finalizado.