El inesperado menosprecio de Samu Lino: «Flamengo es más grande que el Atlético»

Apenas 24 horas después de que el Atlético publicara el acuerdo con Flamengo para el traspaso de Lino, el propio jugador precintó su aventura rojiblanca con un portazo representado con palabras. Lo hizo en Brasil, durante su presentación con el equipo brasileño con el firma hasta 2029 y donde compartirá vestuario con Saúl, otro ex del Atlético.

El extremo empezó su monólogo halagando las instalaciones deportivas del club brasileño, ya que fue preguntado por ello después de que el mencionado Saúl las elogiara primero. «Aquí (refiriéndose al Flamengo) hay una estructura fantástica que está al nivel del fútbol europeo o más. Me ha sorprendido mucho, no sabía que la academia era tan grande, pensaba que sólo era una parte. Me ha sorprendido para bien, me ha gustado mucho el centro», inició Lino.

Su intervención se curvó cuando quiso enfatizar y su halago hacia el Flamengo se tornó en un menosprecio, seguramente no intencionado, hacia el Atlético. «Allí están en una etapa de crecimiento y cambios estructurales. Están creando una ciudad deportiva y todo eso… Hoy sí, el Flamengo es más grande y está mejor que el Atlético. La estructura de sus campos, los tamaños… Todo», dijo.

Se entiende que es sin intención ya que apenas unas horas antes de las mencionadas declaraciones, el propio Lino se despidió del Atlético con un emotivo mensaje. «Han sido los dos mejores años de mi vida. Me voy feliz de haber vestido la rojiblanca y de haberlo dado todo como colchonero. Quiero agradecer a toda la afición y trabajadores del club su labor durante este tiempo. Te voy a echar de menos, Atleti», concluyó.

Lino es la séptima baja del equipo respecto a la plantilla de la pasada temporada, junto a los defensas Axel Witsel, César Azpilicueta y Reinildo Mandava, el centrocampista Rodrigo de Paul; el extremo Rodrigo Riquelme y el atacante Ángel Correa. Su salida era cuestión de tiempo, pendiente del equipo que se decidiera a invertir en él.

Tiene 25 años, es rápido y regateador y cuenta con experiencia de tres cursos ya en la élite entre el Valencia y el Atlético de Madrid. En su debe queda el ser internacional con la selección brasileña. Es su carta de presentación en el Flamengo. Lino ha jugado 93 partidos oficiales como colchonero, se queda sin placa en el paseo de los jugadores centenarios del Atlético y deja un bagaje de 12 goles y 16 asistencias.