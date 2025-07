El Atlético presenta a Ruggeri y Cardoso: «Estamos al nivel de Real Madrid y Barcelona»

Continúa la semana de presentaciones en el Metropolitano. Por sus tripas desfilan nuevos rostros cargados de ilusión y ambición. El pasado lunes fue Baena, el martes Thiago Almada y este miércoles Ruggeri y Cardoso han sido los que han posado con la camiseta del Atlético. El italiano y el argentino están llamados a ser importante en el carril y centro del campo respectivamente.

«Tengo ilusión por crecer. Desde el principio tengo jugadores excepcionales con los que estoy evolucionando. He estado como adversario y ahora tengo el privilegio de disfrutar cada día», indicó el ex jugador del Betis. «Estoy muy contento de estar aquí, es una oportunidad increíble que espero aprovechar al máximo. Antes de llegar me llamó Musso y me contó todo. No dudé un segundo, dije sí y estoy deseando defender este club», explicó el ex de la Atalanta.

El mercado de fichajes se define como ajetreado e ilusionante en clave rojiblanca. Lo más optimistas confían en dar el salto y competir contra Real Madrid y Barcelona hasta final de temporada. «Tenemos objetivos muy fuertes. Estamos convencidos de que tenemos un gran equipo. Deseando que empiece la temporada para lograr los objetivos», explicó Ruggeri. Cardoso, por su parte, fue más concreto. «Estamos al mismo nivel que Real Madrid y Barcelona. El Atlético es un equipo muy grande», detalló el centrocampista.

Ambos jugadores sienten agradecimiento hacia su técnico, el Cholo. «En primer lugar es un orgullo tener un entrenador como Simeone, me ha impactado tanto la intensidad como su estilo», argumentó Ruggeri. «Simeone me está enseñando y aprendo mucho. Va a ser una temporada especial», explicó Cardoso, cuyo demarcación resulta vital para el esquema del técnico argentino.

Los dos recientes fichajes coinciden en la magnitud de la ambición del Atlético. «Es un equipo que ha contratado mucha gente, muchos jóvenes. Mezcla con la experiencia. La ilusión es pelear por todos los campeonatos», aseguró Cardoso. «Nuestros objetivos son muy fuertes porque tenemos un equipo muy fuerte. Tengo muchas ganas de que inicie la temporada para conseguirlos», culminó Ruggeri.