El clan Nurmagomedov agrede brutalmente a Merab y Topuria reacciona: «Unos completos cobardes»

Merab Dvalishvili ha sufrido un brutal ataque por parte del clan Nurmagomedov. Usman Nurmagomedov irrumpió en medio de una entrevista del georgiano en un hotel de Abu Dhabi junto a otros peleadores de Daguestán. Sin mediar palabra, agredió al luchador que fue sorprendido tras una acción bochornosa muy lejos de la competición y el octágono. Ilia Topuria no ha dejado pasar por alto esta agresión a su amigo.

Las imágenes son completamente surrealistas, con un intento más que evidente de paliza grupal. En una publicación para sus redes sociales, el Matador expone las consecuencias y muestra su opinión: «Al parecer, Usman ha sido detenido, junto con los cobardes que estaban con él. ¿Y estos son los mismos que se atreven a predicar sobre humildad y respeto? Qué vergüenza. Unos completos cobardes».

🚨 Ilia Topuria just posted the footage of Usman Nurmagomedov jumping Merab Dvalishvili Holy sh*t 😳 https://t.co/TrgztXpuiW — Championship Rounds (@ChampRDS) November 11, 2026

Dvalishvili se quedó bloqueado en un primer momento, pero no dudó en defenderse pese a la clara desventaja numérica. Topuria señala que su pensamiento crítico sobre el clan Nurmagomedov está aún más marcado: «Siempre pensé que eran un grupo de individuos mediocres. Ahora han disipado cualquier duda».

La violencia nunca es un problema en la UFC, siempre que se encuentre dentro de la competición deportiva. El hispano-georgiano defiende a su compatriota y señala que estos actitud no es propia de las MMA: «El honor, el respeto y la humildad no son palabras que se predican. Son valores que se practican. Y ustedes no han demostrado ninguno de ellos».

Islam Makachev defiende a Usman Nurmagomedov

La respueste de los rusos no ha tardado en llegar. Mediante una historia de Instagram, el Campeón Mundial de Peso Wélter de UFC responde a todas las acusaciones: «A aquellos que ahora están condenando a Usman y a los chicos e insultándolos: ¿por qué se quedaron callados cuando Merab golpeó a un luchador daguestaní sin motivo alguno e insultó su honor?. El hombre se acercó a él para hablar sin ninguna mala intención. Lo que pasó hoy lo inició Merab en su propia tierra natal cuando se tomó la libertad de golpear a un invitado e insultar a su madre».