Merab Dvalishvili explica la nueva filosofía de Ilia Topuria: «Está disfrutando de la vida»

Ilia Topuria ha vivido una montaña rusa de emociones en estos últimos meses. El peleador ha sufrido varios cambios muy notables en su vida personal tras su separación con su ex pareja, Giorgina Uzcategui. Además, la derrota frente a Justin Gaethje en la Casa Blanca supuso un durísimo golpe, además de una importante lesión ocular. Merab Dvalishvili ha querido actualizar el estado de ánimo de El Matador después de pasar por este bache.

La gestión de las malas rachas son completamente determinantes en una carrera deportiva. El ex campeón del peso gallo mantiene una relación muy cercana con él y señala que el luchador está centrándose en desconectar: «Topuria está bien y tiene una actitud muy positiva. Está disfrutando de la vida, y cuando vuelva les ganará a todos».

Merab Dvalishvili says Ilia Topuria is just enjoying life right now during his time away 😅 «As you guys all see, he’s having a great time. He’s enjoying life. When he comes back, he will get back the belt and he will beat everybody. Nobody can stop him.» (via @arielhelwani) pic.twitter.com/avYnimuu7D — Championship Rounds (@ChampRDS) August 24, 2026

Merab Dvalishvili sabe perfectamente lo duro que puede llegar a ser perder un título. En unas declaraciones para el podcast de Ariel Helwani, desvela que su compatriota georgiano está recuperando su esencia: «Él siempre ha sido así, un tipo feliz, muy apegado a sus amigos y familia, así que le va muy bien».

La habilidad de saber cuando parar también es importante, aunque Topuria no ha dejado de pensar en su carrera en ningún momento. De hecho, su preparador físico resaltó que tiene un poder de recuperación increíble. Por el momento, se espera que el ex campeón mundial del peso pluma y peso ligero de la UFC vuelva al octógono en 2027.

Merab Dvalishvili confía en un regreso por todo lo alto

El Matador estaba invicto hasta enfrentarse a Justin Gaethje, por lo que aún se desconoce su capacidad para encajar una derrota. En ese aspecto, su compatriota deja claro que volverá a conquistar el título que perdió en la Casa Blanca: «Va a recuperar el cinturón y machacará a todo el mundo. Es el mejor, y aunque muchos ya lo saben, volverá a demostrarlo».