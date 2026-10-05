Madrid destinará una inversión récord en IA de 50 millones para detectar complicaciones de pacientes crónicos

La Comunidad de Madrid ha anunciado que destinará 50 millones de euros a una Factoría de Inteligencia Artificial y que aplicará esta tecnología para detectar con antelación complicaciones en pacientes crónicos. El proyecto CRON-IA permitirá a los sanitarios conocer alteraciones en el estado de dos millones de personas con hipertensión, diabetes o EPOC antes de que aparezcan síntomas más graves y sin acudir al centro de salud.

El consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha defendido que el objetivo es que estos enfermos cuenten con un seguimiento continuo, conectado con su vida cotidiana, sin tener que ir constantemente a la consulta. Según ha explicado, la tecnología detectará señales de alerta desde el propio domicilio y facilitará que los médicos intervengan antes de que una posible dificultad evolucione. El sistema se aplicará también a pacientes con insuficiencia cardíaca y deterioro cognitivo.

El Gobierno regional ha anunciado además el programa Personaliz@, que ampliará el monitoreo remoto de personas hospitalizadas en su domicilio. Los profesionales dispondrán de datos clínicos en tiempo real para controlar su evolución sin que el paciente permanezca en un centro sanitario.

A ello se suma PREVEN-IA, un programa de medicina de precisión basado en gemelos digitales de los pacientes. Un sistema virtual reunirá información clínica, genómica, analítica y de imagen médica para simular distintos escenarios y ayudar a los profesionales a tomar decisiones más ajustadas a cada caso.

Una factoría de IA de 50 millones

Los 50 millones de euros irán a la creación de una Factoría de IA, donde empresas, universidades e instituciones podrán desarrollar soluciones para reforzar los servicios públicos. El Ejecutivo autonómico también facilitará que las pymes incorporen estas herramientas para mejorar su competitividad.

La Factoría de IA es la pieza principal de una estrategia más amplia, cuya inversión total supera los 64 millones de euros. A los 50 millones de la Factoría se suman más de 14 millones para proyectos que ayuden a las empresas madrileñas a adoptar esta tecnología y a desarrollar bases de datos, una línea que se completará con una plataforma pública de inteligencia artificial. El Gobierno regional también pondrá en marcha un programa específico para la empresa familiar, especialmente las pymes, con una estrategia basada en la soberanía del dato.

Todas estas actuaciones se integrarán en el Plan Estratégico Regional de Inteligencia Artificial, que el Ejecutivo autonómico prevé aprobar este año. La Comunidad ya ha creado la Oficina de Impulso a la IA y ha dado luz verde a la Ley de Administración Digital e Inteligencia Artificial, que inicia su tramitación parlamentaria en la Asamblea de Madrid y establecerá el marco de uso de estas tecnologías en la región con criterios de seguridad y garantías.

La región tendrá además un gemelo digital propio, con modelos en tres dimensiones de carreteras, edificios o espacios naturales, para simular atascos, obras o grandes eventos y proyectar el crecimiento en educación, vivienda y hospitales.

La Comunidad incorporará también 30 asistentes de IA a Cuenta Digital para que ninguna gestión dure más de un minuto. Su objetivo para 2027 es llegar a 200 procedimientos completamente simplificados, que atiendan el 85% de las solicitudes.