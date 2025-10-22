Ayuso se alía con Cloudera para crear un laboratorio de datos para la Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha revelado la creación de un laboratorio de datos de inteligencia artificial (IA) junto a la tecnológica estadounidense, Cloudera, para facilitar el desarrollo del Madrid Data & AI Hub. Así, la Comunidad de Madrid y Cloudera trabajarán para centralizar de forma segura la información pública de la comunidad autónoma. La presidenta ha celebrado el primer laboratorio de inovación de Europa.

En este sentido, la plataforma, que ha sido revelada este miércoles en la sede de la compañía en Austin (Texas), los datos tanto de sanidad, transporte, economía, justicia, educación, medio ambiente y turismo. Esto, según ha comunicado este miércoles la presidenta, facilitará a la administración tomar decisiones en materia de la identificación temprana de epidemias, así como la detección de casos de personas discapacitadas además de rastrear el seguimiento de pacientes oncológicos.

El consejero de digitalización de Cloudera, Miguel López-Valverde, y Juan Carlos Sánchez de la Fuente, ha acogido la visita de la presidenta en su sede. La compañía asegura que incorporará las tecnologías de IA de forma ética y responsable.