El director ejecutivo de la UFC rechaza la propuesta de Trump para ser portavoz de la Casa Blanca: «Me deja desolado»

El director ejecutivo de la UFC, Dana White, ha sido tanteado por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, para ejercer como portavoz de la Casa Blanca. La propuesta fue rechazada con educación y respeto por parte del máximo mandatario de la principal organización de artes marciales mixtas del mundo.

«Tengo cero aspiraciones políticas», señaló el director ejecutivo de la UFC, rechazando la propuesta de Trump. «Gracias por el ofrecimiento, señor. No quiero dedicarme a la política», añadió Dana White en la sala de prensa de la Casa Blanca.

«Me deja desolado oír esto. Adiós a todos», respondió Donald Trump en una aparición convocada en el último minuto de la tarde del pasado lunes. Previamente, el presidente americano anunció en su red social Truth Social que había ofrecido el puesto de secretario de Prensa a «White, un luchador y guerrero implacable».

En su mensaje, Trump explicó que le ha pedido que lleve a la Casa Blanca como asistentes a varios peleadores, aunque no sean estadounidenses, como Islam Makhachev, Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje, Daniel Cormier, Amanda Nunes y Kayla Harris.

«Necesitamos a estas personas para defendernos de la izquierda lunática. Dana será un secretario de prensa como ningún otro. ¡Dana, por favor, acepta el puesto!», dijo Trump. El puesto de portavoz de la Casa Blanca permanece vacante desde el pasado 16 de octubre, cuando Katie Zacharia fue cesada apenas cinco días después de asumir el cargo por su mal desempeño, convirtiéndose en la persona que menos tiempo lo ha desempeñado.

Las elecciones de medio mandato del pasado martes, que se interpretaron como un referéndum sobre la gestión de Trump, se saldaron con una rotunda victoria de la oposición demócrata, que arrebató a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso.