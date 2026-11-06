Trump cambia a su jefe de gabinete tras la debacle electoral del martes y nombra a uno de sus asesores de confianza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sustituido a Susie Wiles, su actual jefa de gabinete, por el subjefe Stephen Miller. Así lo ha anunciado en una publicación en su red social. El cambio llega después de la debacle electoral de las midterms en el país.

«Me complace anunciar que el Sr. Stephen Miller, actual subjefe de gabinete de la Administración Trump y uno de mis asesores de mayor confianza, asumirá el cargo de jefe de gabinete a partir del lunes 9 de noviembre de 2026», dijo Trump.

I am pleased to announce that Mr. Stephen Miller, the current Deputy Chief of Staff of the Trump Administration, and one of my most trusted advisors, will become the Chief of Staff starting Monday, November 9, 2026. Susie Wiles, who has done an outstanding job, will be moving over to the Trump Political Operation. I want to thank her for her service as Chief of Staff — She has done a great job! President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 6 2026, 1:51 PM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌‌​​​‍‍‌‌​​‍‌‌‍​‌‌​‌‌‍​‍‌‌‌​‌‌‌‍ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 6, 2026

Por su parte, Wiles pasará a formar parte del equipo de operaciones políticas de la Casa Blanca. «Ha hecho un trabajo excepcional y un trabajo estupendo», ha dicho.

Miller ha trabajado para Trump desde su primera campaña presidencial, iniciada en 2015. Hasta entonces, se desempeñaba como subjefe de gabinete para políticas de la Casa Blanca y asesor de Seguridad Nacional. Es uno de los asesores más influyentes y de línea más dura del mandatario. Desde este lunes asumirá formalmente el cargo. De familia judía y progresista, es considerado una figura clave del nacionalismo dentro del entorno del movimiento MAGA.

El cambio llega después del revés electoral del Partido Republicano en las elecciones de medio mandato o midterms, donde el Partido Demócrata recuperó el control del Congreso. Pese al revés electoral, Trump ha seguido defendiendo su agenda, que ahora refuerza con el nombramiento de uno de sus principales impulsores.