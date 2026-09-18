Los árbitros españoles son los más ‘pistoleros’: líderes en tarjetas rojas de toda Europa

El inicio de temporada en el arbitraje español está dejando un número de expulsiones desproporcionado, en comparación con el resto de grandes ligas europeas. Con la sexta jornada aún por finalizar, los colegiados de Primera División han mostrado 14 tarjetas rojas, una cifra a la que sólo se aproxima Portugal, con 10, y que multiplica los números de campeonatos como la Premier League, Bundesliga o Serie A.

Es cierto que la máxima categoría del fútbol español es la que más jornadas ha disputado hasta la fecha de las ligas más importantes de Europa, pero sus números siguen superando al resto si se tiene en cuenta este factor. La media de tarjetas rojas por jornada supera las dos, por encima de la Premier y la Ligue 1, ambas con cinco en cuatro jornadas, y duplicando el promedio de una por jornada de la Bundesliga. La última posición entre las cinco grandes ligas la ocupa la Serie A, en la que sólo se han mostrado dos cartulinas rojas en cuatro jornadas.

Ampliando el radar más allá de los cinco campeonatos más fuertes, la Liga se mantiene sin rival en cuanto a expulsiones. Únicamente Portugal alcanza los dobles dígitos, con diez rojas tras seis fechas al completo de su torneo liguero. También seis jornadas han disputado la Eredivisie holandesa y la Jupiler Pro League belga, con tres tarjetas rojas y siete, respectivamente. Misma cifra que la primera división de Bélgica tiene la Superliga de Turquía, aunque con una jornada menos disputada.

La Liga lidera en rojas y en promedio de expulsiones por falta

El amplio liderazgo del fútbol español en el número de tarjetas rojas no se traslada a la cifra de faltas señaladas… ni a una excesiva dureza en el juego. Con cinco jornadas completas disputadas hasta la fecha, y a falta de dos partidos para culminar la sexta, en los 58 partidos de Primera División se han marcado 1.397 faltas. El promedio por encuentro es de 23,28 infracciones por partido.

Una media que supera ligeramente la Ligue 1 (23,47), aunque con una muestra de sólo 36 encuentros. La Premier se acerca a ambos, con 22,88 faltas de media, mientras que Bundesliga (20) y Serie A (17,64) presentan cifras menores.

Los árbitros españoles, en este aspecto, marcan la diferencia en el número de faltas por tarjeta roja. En la Liga se expulsa a un jugador por cada 99,76 faltas. Las cifras descienden drásticamente en el resto de grandes campeonatos europeos. Para encontrar al siguiente en la lista, hay que bajar hasta las 169 faltas por tarjeta roja de la Ligue 1, a la que siguen de cerca las 180 de la Bundesliga y las 183 de la Premier League. Muy por debajo de todas ellas se sitúa la Serie A, que muestra una cartulina roja cada 441 infracciones.

Estos datos muestran la facilidad del arbitraje español de la élite para expulsar un jugador, especialmente en un campeonato que no brilla por su excesiva dureza ni fortaleza física. Pese a las 14 rojas mostradas hasta la fecha, agresiones como el codazo de Osorio a Huijsen en Elche ni siquiera reciben el castigo de la tarjeta amarilla.