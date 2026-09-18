Steven Spielberg arruinó por completo la secuela de ‘Jurassic Park’ con una decisión impactante

Para muchos la primera película de la saga Parque Jurásico del director Steven Spielberg que se estrenó en 1993 sigue siendo una de las mejores de los géneros de ciencia ficción y aventuras. Una original historia basada libremente en la novela homónima de Michael Crichton en la que sus protagonistas deciden crear un parque de diversiones en una isla remota con dinosaurios clonados que se escapan sumiendo en el caos en este lugar. En esta primera cinta la historia se centraba en una isla remota, pero cuatro años después en 1997 se estrenó El mundo perdido: Jurassic Park y para muchos Steven Spielberg tomó una decisión que se convertiría en uno de los grandes problemas de la franquicia: trasladar la acción a otro espacio, la ciudad de San Diego. Ese cambio supuso abrir la puerta a los dinosaurios al mundo y trasladar el peligro de esa isla perdida a todos los humanos.

La película El mundo perdido: Jurassic Park es la primera secuela de la saga y fue también dirigida por Spielberg y escrita por David Koepp. Esta nueva cinta de ciencia ficción y aventuras vuelve a estar protagonizada por el actor Jeff Goldblum que interpreta de nuevo el papel del excéntrico matemático Ian Malcolm. Además, en el reparto están los actores Julianne Moore, Pete Postlethwaite, Vince Vaughn y Vanessa Lee Chester. Esta original película está disponible en los catálogos de las plataformas de streaming Prime Video, Disney+ y SkyShowtime y si todavía no la habéis visto, no os la podéis perder.

¿Qué ocurre en la película El mundo perdido: Jurassic Park?

Al principio de la película El mundo perdido: Jurassic Park su protagonista, el matemático Ian Malcolm, regresa y viaja a una segunda isla repleta de dinosaurios. Se trata de Isla Sorna, el espacio en el que los dinosaurios de InGen fueron criados y clonados antes de ser llevados al parque original. Ian Malcolm decide viajar a la isla al descubrir que su novia, la paleontóloga Sarah Harding, se encuentra en este lugar en una expedición de investigación.

Aunque no era Isla Nublar, la historia funcionaba bien en la primera parte de la película. El director seguía demostrando que era un genio combinando la tensión con el suspense en escenas como las del remolque en el que el equipo de científicos había rescatado a una cría de T-Rex con la pata rota y que acaba partido en dos y colgando verticalmente sobre el océano en mitad de una tormenta.

¿Cuál fue el giro que cambió el futuro de la saga?

Todo iba bien, pero en un momento dado Spielberg decidió dar un giro al guion de El mundo perdido: Jurassic Park y mover a sus protagonistas de este hábitat controlado. Peter Ludlow, el ambicioso sobrino de Hammond y nuevo líder de InGen, decide organizar un equipo de cazadores profesionales para capturar a los dinosaurios y trasladarlos a un nuevo parque temático en San Diego.

Con este cambio se trasladó la acción a San Diego y se expuso a sus protagonistas a las consecuencias de llevar a estas criaturas a la civilización. Las escenas en las que el Tyrannosaurus Rex se escapa y los habitantes de la ciudad intentan escapar por las calles de la ciudad son simplemente escalofriantes. Unas escenas que los espectadores no vieron en la primera película de la saga en la que, aunque había cierto suspense, no se ponía en peligro a los habitantes de toda una ciudad.

Además, con este tipo de escenas que se pudieron ver en El mundo perdido: Jurassic Park muchos espectadores encontraron cierta similitud con las de la película clásica de Godzilla. Ya no solamente se trataba de una película de aventuras sino que entra en juego el terror y los monstruos y se desdibuja el sentido de la primera película de la saga.

A partir de ese momento, cambia la saga y sus personajes se tienen que defender en nuevos espacios. En la película Jurassic World: El reino caído (2018) la historia vuelve a desarrollarse en Isla Nubar, pero también en la gigantesca mansión gótica de Benjamin Lockwood que se encontraba en el norte de California.

En Jurassic World: Dominion (2022) la acción se mueve en tres diferentes espacios: Las montañas de Sierra Nevada donde Owen y Claire viven escondidos en una cabaña, la ciudad de La Valeta en Malta donde tiene lugar una inolvidable persecución en moto con velociraptores y el valle de Biosyn en las montañas Dolomitas en Italia en el que se encuentra el cuartel general de Biosyn, la corporación rival.

Está claro que el cambio de escenario que introdujo Steven Spielberg en la primera secuela de la franquicia condicionó todo su futuro. Además del desgaste lógico que produce en los espectadores una saga con cinco películas, también este cambio pudo afectar al éxito de sus secuelas siguientes. Pero aún así, siempre merece la pena ver a estos dinosaurios en movimiento.