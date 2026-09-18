Gabriela Guillén recibió una carta y poco después llegaron la Policía y una ambulancia: la secuencia que acabó en el hospital

Máxima preocupación por Gabriela Guillén. La empresaria y fisioterapeuta ha protagonizado en las últimas horas un episodio que ha disparado todas las alarmas después de que un coche de la Policía Nacional y una ambulancia acudieran a su domicilio de Madrid. La que fuera concursante de Supervivientes terminó siendo trasladada al hospital Gregorio Marañón, donde permaneció varias horas en el servicio de urgencias. Las imágenes emitidas por Y ahora Sonsoles muestran a Gabriela visiblemente afectada, cabizbaja y con dificultades para caminar, necesitando incluso la ayuda de los sanitarios para llegar hasta la ambulancia. A su regreso a casa, la empresaria evitó hacer declaraciones y se limitó a trasladar que se encuentra estable y que quiere descansar.

Los hechos se produjeron este jueves, 17 de septiembre, y la secuencia comenzó alrededor de las 15:10 horas, cuando dos agentes de la Policía Nacional se personaron en el edificio en el que reside Gabriela Guillén. Poco después, aproximadamente a las 15:45 horas, llegaron dos sanitarios que accedieron al inmueble. Media hora más tarde, sobre las 16:15 horas, Gabriela abandonó su domicilio acompañada por ambos profesionales y fue trasladada en ambulancia hasta el hospital Gregorio Marañón. La escena llamó especialmente la atención por el estado en el que se encontraba la empresaria, que necesitaba apoyo para desplazarse.

La preocupación aumentó al comprobar que Gabriela permaneció alrededor de tres horas fuera de su domicilio. Durante ese tiempo estuvo en el servicio de urgencias del hospital madrileño y, finalmente, regresó a casa alrededor de las 18:50 horas. A su llegada, las cámaras volvieron a captar su estado y, de nuevo, necesitó apoyo para acceder al portal. Gabriela llevaba todavía la pulsera identificativa del centro hospitalario y portaba consigo documentación médica. Ante las preguntas de los periodistas sobre lo ocurrido, prefirió no pronunciarse y entró directamente en su vivienda.

Gabriela asegura que está estable y que su hijo está bien

Aunque Gabriela Guillén no ha querido explicar públicamente qué le ocurrió ni cuál fue el motivo concreto que provocó la intervención policial y el posterior traslado sanitario, sí ha mantenido contacto con el programa antes citado. La empresaria asegura encontrarse estable y ha confirmado que su hijo está bien. Asimismo, ha manifestado que en estos momentos únicamente quería descansar.

Desde el programa también se ha señalado que el episodio habría tenido lugar después de que Gabriela recibiera una carta certificada en su domicilio, según habría trasladado su entorno más cercano. Por el momento, se desconoce el contenido de la misiva y no está confirmado que exista una relación directa entre su recepción y lo ocurrido, por lo que cualquier vínculo entre ambas circunstancias debe tomarse con cautela.

Sea como fuere, lo cierto es que el episodio llega, además, después de unos meses especialmente complicados para Gabriela en el terreno profesional. Su participación en Supervivientes supuso uno de los últimos grandes focos mediáticos sobre su vida, pero a su regreso a España tuvo que enfrentarse también a problemas relacionados con su negocio. Durante su ausencia en Honduras salió a la luz el cierre de su clínica estética, una situación que la propia Gabriela vinculó posteriormente a problemas con su socia, que además era familiar suyo. La empresaria llegó a explicar públicamente que existían pagos pendientes y cuestiones económicas que no se habían solucionado y aseguró que había emprendido acciones legales ante la situación.