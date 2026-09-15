La Premier actúa contra los árbitros de VAR del United – City y serán «inhabilitados» por su fallo

Los árbitros que dirigieron el derbi de Manchester tendrán castigo. A raíz de su error mayúsculo en Old Trafford con el gol concedido a Erling Haaland pese al fuera de juego posicional de Enzo Fernández, la Premier League ha decidido inhabilitar a los dos colegiados que estaban en el VAR. Una sanción que ha pasado a la historia del fútbol inglés y que sienta un precedente para el futuro de la competición.

Tanto Matt Donohue como su asistente Blake Antrobus fueron apartados del equipo arbitral para los partidos de este fin de semana. Una consecuencia que llega después de que Howard Webb, jefe del equipo de árbitros, admitiera públicamente que se cometió un «error de juicio» en el gol del noruego. Es por ello que, como mínimo, no se espera que ambos regresen hasta después del parón de selecciones a mediados de octubre. Un procedimiento que aplica el Pro Ref con el fin de minimizar los daños.

La jugada fue mal arbitrada desde el principio. El gol de Haaland fue inicialmente anulado por el colegiado de campo por fuera de juego, pero el VAR intervino y determinó que estaba en posición correcta gracias a una pierna de un jugador del United. Sin embargo, desde el videoarbitraje se pasó por alto que Enzo Fernández se encontraba adelantado e influía en la jugada. Así de desconcertado se sentía el entrenador del United, Michael Carrick, después del partido: «La explicación que me dieron fue que él no estaba interfiriendo en el juego. Simplemente no lo entiendo. Si así es como se interpretan las reglas, es preocupante», comentó.

Una medida que no ha servido para silenciar el cabreo que sienten en Old Trafford después de sufrir un error arbitral que les costó tres puntos en la Premier League. Aunque, visto de otro modo, escenifica la dureza con la que castigan en Inglaterra a los árbitros y la transparencia para admitir errores de tal calibre.