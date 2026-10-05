Shakira desvela su sorpresa y confirma un nuevo concierto en su residencia en Madrid: el 12 de octubre

Shakira lo ha vuelto a hacer. Después de una espectacular residencia con artistas invitados y miles de personas pasando por el Macondo Park, la colombiana ha confirmado que Madrid volverá a vivir una noche de lobas con un nuevo concierto que tendrá lugar el próximo lunes 12 de octubre, Día de la Hispanidad.

Tal ha sido la demanda y la afluencia de gente que Shakira no ha querido decepcionar a sus fans y ha confirmado una «gran despedida con amigos» que se convertirá en una «noche inolvidable».

Después de 12 conciertos que comenzaron el pasado 18 de septiembre y tras la alta demanda de la residencia de Shakira en Madrid, se ha convocado una nueva fecha que estará llena de sorpresas.

Por la residencia de Shakira han pasado artistas invitados como Alejandro Sanz o Dua Lipa pero se espera que el lunes 12 de octubre el espectáculo sea de otro mundo y los detalles los conoceremos este martes 6 de octubre de la mano de Pino Sagliocco, Presidente de Live Nation, que contará los detalles de esta última celebración.