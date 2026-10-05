Última hora del estado de salud de Alejandro Talavante tras su grave cogida en Sevilla

El maestro Alejandro Talavante participó en la tarde del domingo 4 de octubre en el festival solidario celebrado en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla a favor de la Hermandad de la Estrella y la asociación Autismo Sevilla. Una cita que cerraba la temporada 2026 en la capital andaluza y que tuvo un trágico desenlace para el extremeño.

Al entrar a matar al tercer toro de la tarde, fue corneado por el ejemplar de la ganadería El Freixo y terminó siendo atendido en la enfermería de la plaza sevillana, donde fue intervenido antes de ser trasladado al Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz.

Cuál es la gravedad de la cogida

El parte médico emitido por los enfermeros de la Maestranza confirmó la gravedad de la cornada: «Alejandro Talavante ha sufrido una cornada en el tercio proximal de miembro inferior derecho, que presenta una trayectoria descendente de unos 10 centímetros, lesionando fascia y musculatura de vasto interno, y una segunda trayectoria de unos 4 centímetros hacia la cara externa del muslo de unos 3-4 centímetros de trayectoria superficial».

Tras la exitosa intervención en la enfermería de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, el diestro pacense fue ingresado en el centro hospitalario sevillano para seguir su evolución y realizarle las pruebas diagnósticas que demanda su situación.

Una cornada que manchó una buena faena

Talavante estaba firmando la mejor actuación de la tarde hasta el momento ante un novillo, el tercero, al que dominó con sublime temple tanto con el capote como con la muleta, exprimiendo la nobleza de un animal con poco fondo. El natural de Badajoz estuvo muy por encima del novillo, durmiendo la embestida en las primeras tandas hasta brindar unos sobresalientes naturales con la mano izquierda.

Tras un pinchazo y estocada, el animal le volteó y le volvió a alcanzar en el suelo, asestándole un pitonazo en el muslo derecho del que no tardó en brotar la sangre. A pesar del catastrófico final de faena, el matador permaneció en el ruedo hasta que el novillo dobló las manos y paseó las dos orejas hasta que encaminó, maltrecho pero por su propio pie, la puerta de la enfermería.

Alejandro Talavante reza por poder confirmar su presencia en la plaza de toros de La Misericordia, en Zaragoza, este domingo 11 de octubre, donde comparte un interesante cartel junto a José María Manzanares y Cristiano Torres.