Morante mejora tras la grave cornada que le perforó el recto en la Maestranza

Morante de la Puebla evoluciona favorablemente en el hospital de Sevilla donde permanece ingresado tras la gravísima cornada que sufrió el pasado lunes en la Maestranza. El diestro sevillano, herido de forma muy grave por un toro de Hermanos García Jiménez que le perforó el recto, ya ha podido levantarse de la cama y se encuentra animado, aunque seguirá varios días alimentado por vía para evitar complicaciones en la recuperación.

José Antonio Morante de la Puebla continúa ingresado en planta en el hospital Viamed-Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, adonde fue trasladado después de ser intervenido de urgencia en la enfermería de la plaza de toros de la Maestranza. Según su entorno, la evolución del torero es favorable, una noticia especialmente relevante teniendo en cuenta la gravedad de la herida sufrida durante la lidia del cuarto toro de la tarde.

El estado del diestro sigue siendo óptimo dentro de la cautela que exige una lesión de estas características, según ha recalcado el cirujano Octavio Mulet. La cornada fue calificada de «muy grave» en el parte médico oficial emitido tras la operación practicada en el propio coso sevillano, donde Morante fue atendido nada más producirse el percance.

Ese parte detallaba que el torero había sufrido una «herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 cm, lesionando parcialmente musculatura esfinteriana anal y con perforación en cara posterior de recto de 1,5 cm». Se trata de una lesión de enorme complejidad, que obliga a controlar al máximo la evolución del paciente durante los primeros días posteriores a la intervención.

Por ese motivo, Morante tendrá que permanecer algunos días alimentado por vía. El objetivo es evitar el tránsito intestinal, que podría complicar la recuperación de una herida tan delicada por la zona afectada. Aun así, el hecho de que ya haya podido levantarse de la cama y de que se encuentre muy animado y comunicativo ha sido recibido con alivio por su entorno.

La cogida se produjo el pasado lunes en la plaza de la Maestranza, cuando el cuarto toro del festejo, un ejemplar de Hermanos García Jiménez llamado Clandestino, derribó al torero en el transcurso del primer tercio. Una vez en el suelo, el animal le corneó, dejándole sin posibilidad de incorporarse por sus propios medios.

Los gestos de dolor del diestro delataron desde el primer momento la gravedad de la cogida. Morante tuvo que ser trasladado en brazos por las asistencias hasta la enfermería del coso sevillano, donde fue operado de urgencia antes de su posterior traslado al hospital.

La lidia del toro quedó finalmente en manos de Borja Jiménez, segundo espada del cartel. Mientras tanto, la atención se centra ahora en la recuperación del torero y en si podrá mantener sus próximos compromisos. Su siguiente cita prevista es el 10 de mayo en Valladolid, junto a Roca Rey y Juan Ortega, mientras que sus actuaciones del 15 y 16 de mayo en la Feria del Caballo de Jerez ya habían agotado todas las localidades.