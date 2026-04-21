Morante de la Puebla es este martes 21 de abril noticia por su grave cogida en la Plaza de Toros de La Maestranza. En el décimo festejo dentro del marco de la Feria de Abril de Sevilla, el maestro sufrió un percance con su segundo toro que le obligó a permanecer dos horas en la enfermería para posteriormente ser trasladado al Hospital Viamed, donde ha pasado la noche en la UCI. Aunque el diestro ya ha querido dar cierta tranquilidad al haber pronunciado sus primeras palabras tras el susto, lo cierto es que este mal momento no solo lo atraviesa el diestro, sino también su familia.

Su hijo mayor, Morante Jr., fue testigo precisamente de la cogida de su padre. Aunque el joven ha vivido tardes de gloria del torero, también ha visto con sus propios ojos cómo su progenitor toreaba a la muerte y se jugaba su vida.

Precisamente, su entorno más cercano es el que está ahora al quite con el diestro, al que siempre le han brindado su apoyo en todas sus decisiones y los que, ya sea en la plaza o desde casa, siempre han agitado el pañuelo blanco por sus triunfos.

La ex y la mujer de Morante de la Puebla

Si por algo se caracteriza José Antonio Morante Camacho -así es como se llama el de la Puebla-, es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada. En contadas ocasiones, el maestro ha hecho referencias a su intimidad y a sus seres queridos más cercanos. Tal es su discreción que incluso se desconoce la razón por la que puso fin a su matrimonio con Cynthia Antúnez, la madre de su primogénito -con el que tiene una relación magnífica, hasta tal punto que el maestro se ha convertido en el apoderado de su hijo mayor-.

Dos años después de haber puesto fin a su primer matrimonio, el torero conoció a Elisabeth Garrido, su mejor talismán. En 2010, el diestro le dio el sí, quiero, en una íntima ceremonia celebrada en Alcalá de Guadaíra, también en la capital hispalense, a la que solo acudieron sus más allegados.

Los tres grandes premios de su vida

A lo largo de su trayectoria en el ruedo, Morante ha logrado numerosos éxitos en el albero, convirtiéndose en todo un referente y maestro. Sobre todo para sus tres hijos, que han seguido sus pasos en cuanto a disciplina, trabajo, constancia y pasión por sus profesiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Morante_jr🇪🇸 (@morante_jr)

Aunque no ha seguido los pasos de su padre en el mundo del toreo, Morante Jr., sabe muy bien lo que es el esfuerzo para llegar a lo más lejos. Reconocido en el mundo del fútbol, José Antonio Morante Antúnez -el único mayor de edad de sus descendientes-, es jugador en la cantera del Real Betis Balompié. A través de sus redes sociales, el joven ha compartido varias imágenes de su faceta deportiva y, además, cómo su padre ejerce como ‘apoderado’ al acompañarle a la firma de sus contratos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Morante_jr🇪🇸 (@morante_jr)

La que sí ha seguido los pasos de su padre en el ruedo ha sido su hija pequeña. Fruto de su matrimonio con Elisabeth Garrido, Morante de la Puebla tuvo dos niñas, Lola y María, de 16 y 13 años respectivamente. Precisamente, la benjamina del clan ha debutado como alguacilillo a caballo. Una pasión que le acerca al mundo del toro y que, quién sabe, si será el comienzo de su trayectoria taurina.