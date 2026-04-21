Morante de la Puebla continúa con un pronóstico muy grave tras la cornada que recibió en el arranque de la Feria de Abril. A media tarde del pasado martes, la Plaza de Toros de la Maestranza se paralizaba en su décima tarde de toros de este festejo, al que acudieron numerosos rostros conocidos como Carlos Herrera o Francisco Rivera. El maestro -que cortó una oreja- tuvo que ser intervenido de urgencia en la enfermería de la plaza durante más de dos horas hasta que fue trasladado al Hospital Viamed, donde sigue ingresado tras pasar la noche en la UCI.

Todo un varapalo para el torero, que afortunadamente ha encontrado en su familia el pilar para afrontar este delicado momento de salud. También en sus compañeros de profesión y amigos. Y no solo ahora. A lo largo de su trayectoria en los ruedos, Morante ha atravesado varios problemas de salud mental. Precisamente, el pasado 12 de octubre de 2025, coincidiendo con el Día de la Hispanidad, el andaluz se cortaba la coleta en la Plaza de Toros de Las Ventas para retirarse y centrarse en su recuperación.

Las reacciones a la cogida de Morante de la Puebla

Tras su grave cogida durante el décimo festejo taurino de la Feria de Abril de Sevilla, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo hacia el maestro, cuyo parte médico es «una herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionado parcialmente musculatura esfinteriana anal con perforación en la cara posterior del recto de 1’5 centímetros».

Sin embargo, antes de conocer la opinión del equipo médico, el entorno del torero no dudaba en reaccionar a este susto. Uno de los primeros, su hijo, Morante Jr. El mayor de sus tres hijos ha aparecido tras la cogida de su padre en redes sociales con una significativa foto. Sabido es que los matadores de toros tienen una admirable fe. Tal es así que, muchos de ellos, antes de salir al ruedo, se postran de rodillas en la capilla de la plaza antes de hacer el paseíllo.

Horas después de la grave cogida de su padre, José Antonio Morante Antúnez, más conocido como Morante Jr. -que es futbolista profesional en la cantera del Real Betis-, compartía una imagen de Nuestra Señora de la Piedad con el cuerpo muerto del Santísimo Cristo de la Misericordia -un trono que pertenece a la Hermandad del Baratillo de Sevilla, conocida como «la hermandad torera»-. Un gesto cuando menos revelador y que demuestra que le pide a esta Virgen y a este Cristo que intercedan por su progenitor.

Fran Rivera, presente en la Plaza de Toros de la Maestranza, también ha reaccionado a la cogida de Morante, al que admira y mucho como compañero. A la salida del festejo, el marido de Lourdes Montes se mostró visiblemente preocupado por el diestro. «Estamos todos pendientes y esperemos que no sea grave. Siempre que cogen a un torero es de una pena… Estaba en un momento que era un gusto. El toreo es eso. Pero bueno, es la grandeza del toreo también», comentó el padre de Tana Rivera.

A primera hora de este martes 21 de abril, ha sido Carlos Herrera en los micrófonos de COPE donde ha reaccionado a la cogida de Morante: «Todos creíamos que era simplemente una contusión; en principio, no vimos sangre todavía».