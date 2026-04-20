Morante de la Puebla ha salido despierto de la plaza este lunes tras ser intervenido por una perforación del recto tras ser corneado por un toro en el noveno festejo de la Feria de Abril sevillana. Al maestro cigarrero se le ha visto despierto y saludando levemente con una mano desde la camilla en la que ha sido trasladado al hospital Viamed de Sevilla. Los saludos eran para unos fieles que lo esperaban a la salida de la plaza, junto a la ambulancia, y que le gritaban: «¡Maestro, maestro!».

🔴 #ÚLTIMAHOTA | Morante de la Puebla, operado de urgencia tras sufrir una grave cogida en la Maestranza El diestro presenta una herida por asta de toro de 10 centímetros con perforación en el recto y daños en la musculatura esfinteriana pic.twitter.com/QHk7s98s67 — CanalSurNoticias (@CSurNoticias) April 20, 2026

Octavio Mulet, cirujano de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, ha intervenido quirúrgicamente al diestro sevillano. En una entrevista a Mundotoro, tras acabar la operación, ha conocer más detalles del percance del cigarrero en Sevilla. «Ha sido una cornada más que de una gravedad inmediata, con lesiones complejas. Es la zona anal, del recto. Ha habido que hacer una reparación de esfínteres y demás, que hace de la intervención una cirugía compleja más que inmediata», revela el cirujano. Añade en la citada entrevista que, tras la intervención, Morante de la Puebla ha sido trasladado al hospital Viamed de Sevilla.

«Ha entrado dolorido, pero estable. Hay que tener en cuenta que en esa zona el dolor es muy importante», dice el doctor Mulet, que añade que «también le hemos explorado la zona lumbar», sin apreciarle en principio lesión. Concluye el doctor en Mundotoro que «este tipo de percances son complicados. Hay que esperar unos 10 días para ver cómo se va recuperando la herida antes de dar plazos».

El maestro de la Puebla había dejado a la Maestraza en vilo tras ser corneado en su segundo toro, el cuarto de la tarde, a poco de recibirlo en la plaza. Tras un brevísimo capotazo, Clandestino, un colorado chorrado de 536 kilos, lo hacía perder pie y lo corneaba en un glúteo en su huida. Un peligroso manso llevaba a la enfermería al maestro de La Puebla, que ha sido intervenido en la misma plaza.

Morante de la Puebla ha recibido una cornada en el glúteo izquierdo de 10 cm que le ha afectado el recto, según reza el parte médico, que estima su pronóstico como «muy grave».

Una herida «muy grave» de Morante de la Puebla

Según reza el parte médico, el diestro ha sufrido una «herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente la musculatura esfinteriana con perforación en cara posterior de recto de 1.5 centímetros». «Lavado de herida y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Drenaje aspirativo en espacio postanal y retro rectal. Pronóstico muy grave», añadía el parte médico sobre la herida de la cogida de Morante de la Puebla.

Morante ha sido cogido por Clandestino cuando lo recibía con el capote; el animal se le ha venido al pecho, arrollándole. En el intento de huida, le ha herido en el glúteo izquierdo de una cornada.

Tal y como puede verse en las imágenes, el torero ha quedado bocabajo sobre el albero, echándose mano a la zona de la cornada, con gestos de dolor. La cuadrilla han acudido a su auxilio para llevarlo a la enfermería de la plaza y afirman que el torero no ha sangrado mucho.