Morante de la Puebla ha dejado a la Maestraza en un «¡ay!» tras ser corneado en su segundo toro, el cuarto de la tarde, nada más recibirlo en la plaza. Tras un brevísimo capotazo, Clandestino, un colorado chorrado de 536 kilos, lo hacía perder pie y lo corneaba en un glúteo. Un peligroso manso llevaba a la enfermería al maestro de La Puebla, que ha sido intervenido en la misma plaza.

Morante de la Puebla ha recibido una cornada en el glúteo izquierdo de 10 cm que le ha afectado el recto, según reza el parte médico, que estima su pronóstico como «muy grave».

Según reza el parte médico, el diestro ha sufrido una «herida por asta de toro en margen anal posterior con trayectoria de unos 10 centímetros, lesionando parcialmente la musculatura esfinteriana con perforación en cara posterior de recto de 1.5 centímetros». «Lavado de herida y reparación de pared rectal y aparato esfinteriano. Drenaje aspirativo en espacio postanal y retro rectal. Pronóstico muy grave», añade el parte médico de la cogida de Morante de la Puebla.

Así ha sido la cogida de Morante de la Puebla en imágenes

Morante ha sido cogido por Clandestino cuando lo recibía con el capote, cuando el animal se le ha venido al pecho, arrollándole. En el intento de huida, le ha herido en el glúteo izquierdo en una cornada.

Tal y como puede verse en las imágenes, el torero ha quedado bocabajo sobre el albero, echándose mano a la zona de la cornada, con gestos de dolor. La cuadrilla han acudido a su auxilio para llevarlo a la enfermería de la plaza y afirman que el torero no ha sangrado mucho.