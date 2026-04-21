El Real de la Feria ha encendido su alumbrado un abril más en el barrio de los Remedios, Sevilla. Durante los próximos días, todos los ojos estarán puestos en el albero de la capital hispalense, a la que ya se han desplazado numerosos rostros conocidos e influencers, que han sacado sus mejores galas para la noche del Pescaíto -aunque algunas sin éxito-. Aunque el dress code lo marca un equilibrio entre la comodidad y la elegancia, lo cierto es que es un evento ideal para ser inspiración en los próximos días. Son muchas las famosas las que, sin lugar a dudas, han acertado con sus looks -como Rocío Osorno, Teresa Andrés o las hermanas Osborne-. Sin embargo, como en cualquier evento que se precie, también ha habido errores garrafales que no han pasado desapercibidos.

Los looks de las peores vestidas de la noche del Pescaíto

Durante los próximos días, los trajes de flamenca vestirán el recinto ferial de Sevilla. Sin embargo, también cabe la posibilidad de apostar por looks tipo cóctel, como ocurre en la noche del Pescaíto. Aunque la etiqueta parece clara, e incluso sencilla, lo cierto es que no siempre es fácil acertar.

Antes de que tuviera lugar el alumbrado, en la capital hispalense se celebraron la pasada noche del 20 de abril reuniones previas al alumbrado -tanto en El Real como en los distintos barrios de Sevilla-. Hasta el centro se desplazaron numerosas creadoras de contenido y famosas que, a través de sus redes sociales, han mostrado sus looks -algunos imposibles de llevar-.

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Uno de los más desacertados fue el de Natalia Osona. La creadora de contenidos catalana, que tiene un estilo muy particular, hizo una combinación muy complicada y, quizás, demasiado arriesgada al lucir un top oscuro con una flor XXL y, además, una falda con flecos blanca.

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Marina García, ex concursante de La isla de las tentaciones, era consciente que su look iba a generar un gran debate. La andaluza apostó por un vestido corto de encaje que, quizás, podría ser ideal para un viaje a Japón, pero no para la noche del Pescaíto.

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El estilismo de Lisa Simpson, una de las creadoras más conocidas de Sevilla, ha dividido a sus seguidoras. Aunque este medio aprueba su chaqueta torera en color fucsia, lo cierto es que su falda de volantes no ha causado demasiada sensación.

Gabriela, la pequeña de las hermanas Pombo, debutó anoche en El Real de la Feria. La influencer se ha desplazado hasta Sevilla como embajadora de una marca -por lo que tampoco ha podido dar demasiada rienda suelta a la imaginación ni a la originalidad-.

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Pese a defender como la que mejor su estilo, Marina Rivers tampoco ha acertado con su elección para la noche del Pescaíto y es que, quizás, su vestido hubiera sido ideal para Coachella, pero no para la Feria de Abril.

Anabel Pantoja, pese a haber crecido en el barrio de Triana, tampoco fue una de las grandes influencers de la noche. Aunque no fue de las peores vestidas, porque los lunares siempre son un acierto, la realidad es que la sobrina de Isabel Pantoja prefirió no arriesgar e ir al estampado seguro en una noche en la que, debido a su trabajo, debería acaparar todas las miradas.

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Marta Soriano, que siempre suele acertar en sus looks, tampoco arriesgó con su estilismo. La creadora de contenidos apostó por un dos piezas en azul marino combinado con un mantón de manila -el complemento ideal para el Pescaíto-, aunque al igual que Anabel, prefirió quedarse en la zona de confort.

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Finalmente, el look de Raquel Bollo fue uno de los grandes errores de la noche. En el dress code de la cena de inauguración de El Real de la Feria marca que las mujeres no pueden llevar trajes de flamenca. Una recomendación que la colaboradora televisiva se ha saltado por completo.