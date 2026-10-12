Morante regresa a Las Ventas bajo los colores de Ceuta: banderas caballas en los tendidos y banderillas blanquinegras

La gran corrida de la Hispanidad, que cierra la Feria de Otoño en Las Ventas, será un emotivo homenaje a Ceuta para recordar la situación que vive la ciudad autónoma desde la invasión del pasado 30 de julio.

La plaza se llenará de banderas de Ceuta y las banderillas serán blanquinegras, los colores caballas, para trasladar el apoyo y el cariño a los españoles que continúan sufriendo las consecuencias de la invasión.

Este homenaje coincidirá con la vuelta de Morante de la Puebla a la plaza en la que hace justo un año anunció que se cortaba la coleta. El diestro ha vuelto a torear en grandes corridas, como la de Domingo de Resurrección, la Feria de Abril o el Corpus Christi en la Maestranza, pero ésta es la primera vez que pisa el coso de Las Ventas desde entonces. Este lunes el diestro comparte cartel con Héctor Gutiérrez y Aarón Palacio, que confirma su alternativa, frente a seis toros de Garcigrande y Núñez del Cuvillo.

A esta corrida tan especial asistirán Carlos Sainz, Luis de la Fuente, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, entre otras grandes personalidades.

Un cartel inspirado en la ciudad

En el marco de este homenaje, la Comunidad de Madrid y Las Ventas diseñaron un cartel inspirado en la ciudad autónoma con las dos banderas y referencias a la tauromaquia. En la imagen aparecen, además, los principales símbolos de la ciudad, como el puerto, las murallas y las columnas de Hércules.

Además, este lunes la Sala Antonio Bienvenida de la Plaza de Toros de Las Ventas acoge la mesa redonda Mirando a Ceuta, una iniciativa enmarcada en el homenaje que la corrida de la Hispanidad rendirá este año a la ciudad autónoma.

El encuentro pone en valor la tradición taurina de Ceuta y su vinculación con la historia, la cultura y la sociedad de la ciudad, a través de un coloquio que contará con la participación de Miguel Ángel Silva, torero y periodista de Antena 3; Álvaro Núñez Bejumea, ganadero; Miguel Martín Lorenzo, director general del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid; y Samuel Dueñas, periodista de El Pueblo de Ceuta.

Durante la presentación del cartel, Carlos Novillo, el consejero Medio Ambiente, Agricultura e Interior, recordó que «hay situaciones que tienen mucho foco mediático de inicio y luego se va diluyendo la información». En este caso, dijo, «es tan grave lo que ha sucedido, esa invasión de nuestras fronteras, que no podemos olvidarnos de ellos. España tiene que estar con Ceuta y siempre que podamos lo vamos a recordar, como en esta ocasión con este cartel conmemorativo de la corrida de toros del 12 octubre».