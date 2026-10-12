Primer caso de meningitis bacteriana en Ceuta: un invasor de unos 20 años fue abandonado en coma en la puerta del hospital

Alerta sanitaria en Ceuta. La ciudad autónoma ha registrado este fin de semana el primer caso entre los invasores de la contagiosa y mortal meningitis bacteriana. Un individuo «entre 20 y 30 años», según los testigos, fue abandonado en la madrugada del domingo y en estado de coma en la puerta del Hospital Universitario de Ceuta. La persona que lo llevó hasta allí huyó: «Apareció un coche, se abrió la puerta, tiró al chico fuera del coche y se marchó». El personal sanitario se hizo cargo del joven, que está ingresado e intubado en la UCI del centro, según ha podido saber OKDIARIO. Fuentes solventes confirman que se trata de una de las personas que invadió Ceuta el 30 de julio pasado desde Marruecos.

Según las fuentes consultadas, los médicos del hospital creyeron en un primer momento «que era una de las muchas intoxicaciones por droga con las que llegan los invasores a diario». Visto el aspecto del individuo y los síntomas que presentaba, las mismas fuentes confirman que, realizadas las pruebas oportunas, se diagnosticó meningitis bacteriana y no viral. El detalle no es menor. La meningitis viral es la más frecuente y común. Se contagia por vía fecal-oral o respiratoria. Los síntomas suelen ser leves al modo de un resfriado o ni siquiera se detectan. Muy pocas personas que se contagian, vía virus, desarrollan, finalmente, la enfermedad.

Los asentamientos chabolistas de invasores

La meningitis bacteriana es menos frecuente pero mucho más grave y puede ser mortal en cuestión de horas si no se trata adecuadamente y el individuo no responde a la medicación con antibióticos. Lo preocupante es, adicionalmente, el modo de contagio. Porque las bacterias, como la Neisseria meningitidis (meningococo), se propagan en contactos prolongados en espacios estrechos, como pueden ser los asentamientos masivos de invasores que se extienden por Ceuta desde hace dos meses y medio ante la desidia del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los asentamientos chabolistas de invasores en las montañas, en El Tarajal, en El Príncipe y otros barrios de Ceuta, en las playas de El Guano, El Trampolín o Benítez (desalojadas ahora por la visita de los Reyes mañana martes) o, incluso, los campamentos oficiales instalados por el Gobierno han podido ser el caldo de cultivo perfecto para la propagación de la meningitis bacteriana. Con un dato añadido: existen personas portadoras asintomáticas que pueden transmitir la bacteria. El meningococo, por tanto, es un enemigo invisible y mortal en poco tiempo.

Las condiciones de hacinamiento e insalubridad en las que han estado -y siguen- miles de invasores marroquíes y subsaharianos desde el 30 de julio han podido ser el detonante de este caso de meningitis bacteriana. Porque en los asentamientos chabolistas consentidos por el Gobierno no se han seguido, en absoluto, las más elementales medidas preventivas para evitar este tipo de contagios: el lavado frecuente de manos al comer, toser, estornudar o ir al baño; no compartir vasos, cubiertos, pajitas, botellas, barras de labios o cepillos de dientes; cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser; y la desinfección y limpieza regular de objetos frecuentes como los teléfonos móviles.

Buena muestra de la suciedad y falta de higiene han sido los problemas detectados en la playa del Trampolín, contaminada por aguas fecales. En los últimos 25 años, sólo ha habido en Ceuta dos casos de meningitis bacteriana en adultos.

«Es mortal»

Las fuentes médicas consultadas muestran su enorme preocupación por la aparición de la meningitis bacteriana entre los invasores: «Es más grave que el resto de enfermedades que han traído porque es mortal». Oficialmente, según el Ministerio de Sanidad, a 29 de septiembre, había 11 casos de tuberculosis, 18 de varicela y 29 de sarna. Los médicos de Ceuta denuncian que son más y que algunos de los invasores han huido del hospital teniendo activa la enfermedad. El ministerio de Mónica García no actualiza estos datos desde hace 14 días. Mónica García acusó a los médicos de Ceuta de ser «racistas» y «xenófobos» por denunciar que habían traído enfermedades contagiosas ya controladas en España.

A la hora de cerrar esta información, el ministerio tampoco había notificado públicamente el caso de meningitis bacteriana que hoy revela OKDIARIO. El último informe del ministerio de Mónica García sobre la situación sanitaria de Ceuta es del 6 de octubre. La dejadez informativa y la falta de transparencia es evidente. Desde hace seis días, el ministerio de García no actualiza la situación. En ese informe, donde no da detalles de las patologías de los invasores, se puede leer que el INGESA ha dado una «rápida y eficaz respuesta sanitaria ante la situación que se atraviesa en Ceuta» y que «desde el 30 de julio mantiene un dispositivo especial en el que se han reforzado los equipos».

La desidia de Mónica García

Los médicos de Ceuta lo niegan y se muestran desbordados por la situación e indignados con la ministra: «Estamos abandonados». Mónica García no interrumpió sus vacaciones por la invasión y ha viajado sólo dos veces a Ceuta: el 16 de agosto y el 17 de septiembre. En ambas ocasiones fue abroncada y abucheada por los profesionales de la sanidad pública de Ceuta, que depende, como en Melilla, del ministerio.

Para Mónica García la situación sanitaria de Ceuta y la de sus compañeros médicos sólo ha merecido una visita al mes y de unas pocas horas. Las prioridades de la ministra Mónica García, estos días, son otras: sigue concentrada en resolver sus problemas electorales internos en Más Madrid y Sumar y su posición en la lista al Congreso cara a las generales del 29 de noviembre. García aspira a ser colocada por Sánchez en la Organización Mundial de la Salud (OMS).