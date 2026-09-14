Escándalo arbitral en la Premier: reconocen que el City ganó al United ¡con un gol en fuera de juego!

El Manchester United vivió este domingo uno de los mayores escándalos que se recuerdan en la Premier League. Los diablos rojos estallaron contra el arbitraje por un gol de Erling Haaland que finalmente han admitido desde el comité de árbitros que fue en fuera de juego. Una rectificación que ha encendido más Old Trafford después de que el gol del noruego significara la victoria del City.

‘Pro Referees’, el comité de árbitros del fútbol inglés que supervisa la liga inglesa, entre otras competiciones, admitió este domingo un «error de juicio» al conceder el gol del noruego por una posición adelantada de Enzo Fernández y su incidencia en la acción. Inicialmente, el árbitro Michael Oliver invalidó el gol por una posible posición de fuera de juego de Erling Haaland, que partió legalmente.

Sin embargo, en el recorrido de la jugada, en el centro al área, sí está en fuera de juego Enzo Fernández, cuya intención es rematar el balón, antes de que llegue el balón al atacante noruego para empujar el 0-1 en el minuto 60 del choque en Old Trafford. «La decisión en el campo fue en fuera de juego contra Erling Haaland. Eso fue revisado por el VAR y se encontró en posición de legal», repasó un portavoz del organismo, según recogen diversos medios de comunicación ingleses. «En el mismo ataque, se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón, por tanto, cualquier falta de fuera de juego es subjetiva», abundó el citado comité.

«Sin embargo, en esta ocasión, el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el terreno de juego. Nos hemos puesto en contacto con el Manchester United esta tarde para reconocer lo que consideramos un error de juicio. Se llevará a cabo una revisión del incidente. Nos hemos puesto en contacto con el Manchester United esta tarde para reconocer lo que consideramos un error de juicio», zanjó.

El City se llevó el derbi de Manchester

Ni siquiera una hora en inferioridad numérica por una torpeza de Phil Foden aplacó este domingo al Manchester City, que sufrió por momentos contra el Manchester United en el diez contra once, pero también venció en Old Trafford contra sí mismo y las circunstancias, con Erling Haaland como goleador único otra vez y con una parada final indispensable de Gianluigi Donnarumma.

Su pleno es de garantías. Es una declaración de intenciones en el nuevo proyecto de Enzo Maresca. Ha venido para aspirar a todo, como lo hacía el club bajo el mando de Pep Guardiola. Suma doce de doce puntos, el valor del triunfo dominical es incalculable y sostiene el pulso con el Arsenal, también con los doce puntos, pero un gol mejor que él.

En un partido de tantas revoluciones y emociones, Phil Foden se equivocó. Su reacción desde el suelo con las dos piernas a la altura del abdomen de Bruno Fernandes, que hizo el resto en su caída al suelo, fue temeraria, innecesaria e, incluso, hasta ingenua. Expulsado. Quizá le dio antes el centrocampista del United en la pugna, pero no hay excusa alguna. Inferioridad numérica desde el minuto 22 entre la inquietud de Maresca.

Un contratiempo serio para el City y un impulso aparente (no lo fue tanto) para el United, con muchísimo tiempo por jugar. No se notó tanto de inmediato, aún se percibió algunos instantes más amenazante el conjunto celeste, cuando el balón rondó el área a por el remate de Erling Haaland, y aún estaba ajeno a las ocasiones el United, concentrado pero tranquilo Gianluigi Donnarumma bajo palos, hasta que todo cambió minutos después.

Ya en el tramo final del segundo tiempo se sintió cada vez más el once contra diez. Un hándicap cuyas proporciones son enormes, más aún en un encuentro de este tipo, pero no decisivas. Luego todo lo marca el resultado. Antes del descanso, Marcus Rashford estrelló contra el poste su derechazo con efecto en una falta directa. Enzo Fernández, titular, pidió penalti en el otro área. No lo pareció. Ni lo revisó el VAR.

La ofensiva creció a la vuelta del vestuario. De nuevo el poste, en un derechazo desde fuera del área de Mainoo, se interpuso entre el United y el gol y salvó al Manchester City, que ya entendió por entonces que la simple supervivencia, el empate, eran ya más que aceptable visto todo lo que se presuponía que se le iba a venir encima hasta el final.

Rashford, al lateral de la red, incrementó esa sensación, cuando aún restaban 40 minutos o más para el cierre del choque, pero esto es fútbol, tan imprevisible, más aún cuando enfrente hay individualidades de la dimensión del City, como Semenyo o Haaland, y en tu defensa surgen dudas reincidentes. De pronto, Haaland remató el 1-0. Repentino. Inicialmente anulado por fuera de juego, el VAR demostró su validez inesperada.

Minuto 60. Oro para el City, al que aún le quedó resistir. O ir más allá. Enzo Fernández apuntó al 0-2. Lo rechazó el poste. Ya jugaba Sesko en el United, por Tielemans. Un goleador por un medio centro. Mbeumo remató para el empate. Fuera. Haaland dispuso de otra ocasión. Fuera. Y el City no sólo sobrevivió, con una parada final de Donnarumma a Mbeumo; ganó en Old Trafford. Fue irreductible.