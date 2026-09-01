El City vuelve a romper la banca: Enzo Fernández y Ndiaye le cuestan ¡220 millones!

El Manchester City sigue construyendo la era post Pep Guardiola a base de talonario. Con más de 300 millones de euros de gasto hasta el último día de mercado, el conjunto citizen ha roto de manera definitiva la banca en las horas finales de la ventana veraniega de traspasos. 220 millones de euros ha desembolsando el vigente subcampeón de la Premier League por sólo dos futbolistas: Enzo Fernández e Iliman Ndiaye.

El ya ex futbolista del Chelsea, además, se convierte en el fichaje más caro de la historia del club, con 145 millones de euros. La otra incorporación del Manchester City en la recta final del mercado es más desconocida para el gran público. Se trata del senegalés Iliman Ndiaye, delantero del Everton por el que el conjunto dirigido por Enzo Maresca ha desembolsado 70 millones de euros fijos y cinco en variables. Con estas dos incorporaciones, el equipo skyblue aspira a discutir el dominio de un Arsenal lanzado a repetir título en la Premier, pero que ha fallado en sus intentos de reforzar la delantera; primero con Vinicius Junior y más tarde con Julián Álvarez.

Welcome to City, Iliman 🩵 pic.twitter.com/u3WWUpVQOg — Manchester City (@ManCity) September 1, 2026

En un verano en el que el Manchester City parecía equilibrar, por primera vez desde la llegada de la propiedad saudí, el gasto en fichajes con sus ingresos por traspasos de futbolistas, las últimas horas del mercado se han vuelto a parecer a lo que nos tiene acostumbrados el club citizen. Los de Maresca afrontaban el último día de la ventaja de fichajes de verano con un sorprendente balance positivo, resultado de ingresar 337 kilos y gastar 311. Los 220 millones de euros invertidos en las llegadas de Enzo Fernández e Iliman Ndiaye dispara el gasto hasta los 531 millones y deja el balance de su mercado en 194 millones.

Un centro del campo renovado por 375 millones

La inversión del Manchester City en este mercado de fichajes se ha concentrado en el centro del campo. Una parcela del campo en la que salieron hombres clave en los éxitos de los últimos años, como Rodri y Bernardo Silva, junto a fracasos sonados de sus últimos años: Nico González y Reijnders. El conjunto skyblue ha roto la banca para paliar sus bajas. Un monto total de 375 millones de euros en tres fichajes llamados a recomponer la medular del equipo.

El primero en llegar fue Elliot Anderson, procedente del Crystal Palace. El mediocampista inglés se convirtió en el traspaso más caro de la historia de un Manchester City que pagó 135 millones de euros para hacerse con sus servicias. Una cifra que ha superado Enzo Fernández, con 145 millones, para arrebatarle esta posición. Tampoco fue barata la llegada, después de una larga negociación con el Lille, del marroquí Ayyoub Bouaddi. El prometedor pivote dejó 95 millones de euros en las arcas del conjunto francés. Con estos tres fichajes, el Manchester City ha recompuesto por completo una medular que enfrentará la presión de contar con tres de los cuatro traspasos más caros de la historia del club.