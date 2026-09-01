El Atlético ficha a Jonathan David en el día del cierre del mercado de fichajes

El Atlético de Madrid ha anunciado el fichaje de Jonathan David. En el último día de mercado, el conjunto rojiblanco se hace con el fichaje del delantero canadiense, que llega procedente de la Juventus. Lo hace en calidad de cedido para esta temporada. El futbolista ha llegado en la tarde de este martes a Madrid donde ha asegurado que está «feliz» por ponerse a las órdenes de Simeone y que llega a «un club con ambición». «El objetivo cada temporada es ganar títulos», ha reflejado.

El ariete llega al Metropolitano para reforzar la ofensiva rojiblanca, con una opción de compra de 25 millones de euros. Una compra que no es obligatoria. Por su parte, la Juventus cubrirá una parte del salario del futbolista, de 26 años, tras militar únicamente una temporada en el conjunto bianconero.

El futbolista deslumbró en el Lille hace dos temporadas, lo que le llevó a firmar por la Vecchia Signora el pasado verano. Sin embargo, no ha cuajado en Turín. La buena relación entre ambos clubes –Juve y Atlético– ha hecho que el club italiano acceda a ceder al futbolista por una fórmula similar a la que llevó el último verano, también a horas del cierre del mercado, a la cesión con opción a compra de Nico González. Entonces, el Atlético debía pagar 32 millones, mientras que la cifra actual es algo menor.

El Atlético anuncia a Jonathan David

El Atlético de Madrid y la Juventus han llegado a un acuerdo para la cesión de Jonathan David. El delantero defenderá la rojiblanca durante la temporada 2026/27.

Jonathan David nació en Brooklyn, Nueva York, el 14 de enero de 2000, aunque muy pronto se trasladó a Haití, donde vivió hasta los seis años. A esa edad se mudó a la capital canadiense, Ottawa, donde se formó futbolísticamente. Su progresión llamó la atención del Gent, que apostó por incorporarlo a sus filas en 2018.

En Bélgica comenzó a mostrar todo su potencial ofensivo y, tras firmar 37 goles en sus dos temporadas con el Gent, el Lille se hizo con sus servicios. El atacante permaneció cinco temporadas en el conjunto francés, etapa en la que disputó 232 encuentros, anotando 109 goles y repartiendo 31 asistencias, conquistando una liga y una supercopa de Francia. Un rendimiento que confirmó su capacidad para marcar diferencias y que le llevó a dar el salto a la Juventus en verano de 2025.

El delantero es internacional absoluto por Canadá y una de sus grandes estrellas. Tanto es así que se ha convertido en el máximo goleador histórico de Canadá gracias a sus 42 tantos, de los cuales tres fueron anotados en el último Mundial.