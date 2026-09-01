Mercado de fichajes en directo | Cuándo cierra y última hora de traspasos, rumores, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en vivo
El mercado de fichajes de verano se cierra este 1 de septiembre a las 23:59 horas
Sigue en directo los últimos movimientos de los clubes de la Liga y los más relevantes en las grandes ligas
Arabia y varias ligas europeas amenazan al fútbol español después del cierre de mercado
El mercado de fichajes llega a su fin este martes. A las 00:00 horas del 2 de septiembre no se podrán hacer más operaciones. Es decir, hasta las 23:59 horas de este martes los clubes podrán fichar e inscribir a jugadores en sus plantillas. Sigue en OKDIARIO todo lo que suceda en las últimas horas del mercado, con información sobre las compras, las ventas, las cesiones y las inscripciones más relevantes de este último día, en directo desde la sede de la Liga, donde se celebra esta noche el Límite 24 horas del mercado de verano.
El cierre del mercado se espera de lo más movido en sus últimos coletazos y, a diferencia de otros años, los clubes no están teniendo excesivos problemas a la hora de inscribir jugadores. Entre los que más protagonismo se espera que tengan en Primera División destaca el Rayo Vallecano, que tiene que hacer «fichajes necesarios», según han apuntado a OKDIARIO fuentes del club, puesto que han sufrido muchas bajas en las últimas semanas y apenas se han movido para reforzarse.
Otro de los que parece dispuesto a dar que hablar es el Deportivo de A Coruña, que busca el fichaje de Josema Giménez y de Marc Casadó. Además, el Valencia, que no ha comenzado nada bien la temporada necesita reforzarse de cara a una temporada exigente, en la que vuelve a estar entre los candidatos al descenso. Entre Real Madrid y Barcelona ya no se esperan movimientos relevantes, mientras que el Atlético tiene aún fichajes y salidas pendientes.
Ceballos se acerca al Betis y Giménez al Dépor
El fichaje de Dani Ceballos está al caer. El Betis habría alcanzado un acuerdo con el ex del Real Madrid hasta 2029. Llegaría como agente libre tras la rescisión de su contrato. Recordamos que, al tratarse de un jugador sin equipo, no tiene por qué anunciarse ni inscribirse antes del cierre del mercado, puede hacerse en cualquier momento. Por su parte, el fichaje de Giménez por el Deportivo se calienta. Se baraja una cesión del uruguayo.
Cuatro horas para el cierre
Siguen cayendo inscripciones y fichajes
Juan Berrocal (Málaga), Harvey Elliott (Valencia), Héctor Fort (Real Sociedad), Iván Azón (Getafe), Aarón (Racing) o Del Castillo (Osasuna) son algunos de los últimos jugadores inscritos en la Liga. Quedan. Cuatro horas para el cierre del mercado, con Balde, Casadó, Giménez y Ceballos a la espera de resolver su futuro, mientras que equipos como el Rayo deben acelerar el cierre de operaciones.
Jonathan David ya está en Madrid
Jonathan David está en la capital para fichar por el Atlético. El delantero canadiense llega procedente de la Juventus, tras un curso en el que no ha logrado encontrar las sensaciones que sí dejó en el Lille. «Estoy feliz de estar aquí. Es un club con mucha ambición», ha dicho a su llegada.
5 horas para el cierre
Últimas horas del mercado de fichajes
El mercado llega a su fin y lo hace con unas horas frenéticas de cara a su final. Restan cinco horas para que cierre la ventana de fichajes de verano y aún hay muchas operaciones por cerrar. El Levante ha inscrito hoy a cuatro jugadores, siendo el que más activo ha estado, con Dani Martín, Axel Tape, Tay y Martin Krug, también ha llegado la de Adama por parte del Deportivo, aunque la más relevante ha sido una de las últimas: la de Elliott por el Valencia.
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¡El Atlético anuncia la cesión de Jonathan David!
El Atlético de Madrid ha anunciado el fichaje de Jonathan David. En el último día de mercado, el conjunto rojiblanco se hace con el fichaje del delantero canadiense, que llega procedente de la Juventus. Lo hace en calidad de cedido para esta temporada. El futbolista ha llegado en la tarde de este martes a Madrid donde ha asegurado que está «feliz» por ponerse a las órdenes de Simeone y que llega a «un club con ambición». «El objetivo cada temporada es ganar títulos», ha reflejado.