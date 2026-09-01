Mercado de fichajes en directo | Cuándo cierra y última hora de traspasos, rumores, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en vivo

El mercado de fichajes llega a su fin este martes. A las 00:00 horas del 2 de septiembre no se podrán hacer más operaciones. Es decir, hasta las 23:59 horas de este martes los clubes podrán fichar e inscribir a jugadores en sus plantillas. Sigue en OKDIARIO todo lo que suceda en las últimas horas del mercado, con información sobre las compras, las ventas, las cesiones y las inscripciones más relevantes de este último día, en directo desde la sede de la Liga, donde se celebra esta noche el Límite 24 horas del mercado de verano.

El cierre del mercado se espera de lo más movido en sus últimos coletazos y, a diferencia de otros años, los clubes no están teniendo excesivos problemas a la hora de inscribir jugadores. Entre los que más protagonismo se espera que tengan en Primera División destaca el Rayo Vallecano, que tiene que hacer «fichajes necesarios», según han apuntado a OKDIARIO fuentes del club, puesto que han sufrido muchas bajas en las últimas semanas y apenas se han movido para reforzarse.

Otro de los que parece dispuesto a dar que hablar es el Deportivo de A Coruña, que busca el fichaje de Josema Giménez y de Marc Casadó. Además, el Valencia, que no ha comenzado nada bien la temporada necesita reforzarse de cara a una temporada exigente, en la que vuelve a estar entre los candidatos al descenso. Entre Real Madrid y Barcelona ya no se esperan movimientos relevantes, mientras que el Atlético tiene aún fichajes y salidas pendientes.