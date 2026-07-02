El Manchester City ha hecho oficial la llegada del fichaje más caro de su historia, Elliot Anderson. El club inglés y el Nottingham Forest «han llegado a un acuerdo para el traspaso de Elliot Anderson», que firmará por cinco temporadas a su regreso del Mundial con Inglaterra. Los citizens pagarán 116 millones de libras, que al cambio son unos 135 millones de euros.

El comunicado emitido por el City asegura que «Elliot Anderson, de 23 años, se encuentra actualmente disputando la Copa Mundial de la FIFA con Inglaterra y ya ha pasado el reconocimiento médico en Kansas. Los trámites formales del traspaso se completarán a su regreso a Inglaterra».

«Mientras tanto, todos en el Manchester City le desean a Elliot y a la selección de Inglaterra la mejor de las suertes en su campaña mundialista, y esperamos darle la bienvenida a Manchester a su debido tiempo», concluye el escueto comunicado publicado en la web del 10 veces campeón de la Premier League.

Manchester City y Nottingham Forest han llegado a un acuerdo por el traspaso del mediocampista Elliot Anderson. pic.twitter.com/Pqtl4Rc5AV — Manchester City (@ManCityES) July 2, 2026

Se ha ido Guardiola, pero el City sigue fichando jugadores a golpe de talonario. El nuevo proyecto con Enzo Maresca al frente arranca con la llegada del centrocampista titular de la selección inglesa, mediante un acuerdo récord en la historia del club.

La mala temporada de los de Mánchester el año pasado, perdiendo la Premier en las últimas jornadas, cayendo de nuevo contra el Real Madrid en octavos de la Champions League y ganando solo la FA Cup y la Copa de la Liga, ha provocado que los del Etihad hayan salido al mercado en busca de nuevas incorporaciones. Quieren volver a ganar la Premier League y pelear por la Copa de Europa.

Elliot Anderson se ha convertido en uno de los fichajes bomba de la Premier, y uno de los traspasos más caros de la historia de la liga inglesa. Mientras tanto, el jugador está centrado en el Mundial con Inglaterra, que ganó con remontada incluida a RD Congo en dieciseisavos de final gracias a un Harry Kane.