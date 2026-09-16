La Premier hace público el audio íntegro de VAR de su gran polémica y el jefe de los árbitros lo explica con transparencia

La Premier League ha vuelto a dar una lección de transparencia respecto a las polémicas arbitrales. La competición inglesa castigó a los árbitros después de que se concediera el gol de Erling Haaland con un fuera de juego previo en el derbi de Manchester, los responsables no volverán como mínimo hasta después del parón de selecciones. Además, han hecho público el audio íntegro del VAR para que todo el mundo pueda sacar sus conclusiones. Mientras tanto, en la Liga todavía hay acciones dudosas que no se han explicado.

El fútbol no es siempre blanco o negro, pero cuando se trata de un error mayúsculo no hay forma de escaparse. Matt Donohue y su asistente Blake Antrobus tendrán que esperar hasta mediados de octubre para volver a gestionar los terrenos de juego. El organismo arbitral Pro Ref admitió que el tanto debió ser anulado.

La jugada tuvo varios errores. En un inicio, el colegiado anuló el tanto por fuera de juego de Haaland, pero el VAR le corrigió y determinó que la posición del noruego era correcta gracias a Patrick Dorgu. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que Enzo Fernández estaba adelantado e hizo un claro intento de jugar el balón.

El fallo no es por el criterio de la propia acción, sino que la jugada nunca se centro en el argentino. La declaración del VAR evidencia que lo único que se revisó fue la posición del delantero: «Confirmo que debe cambiar su decisión a gol. Haaland se encuentra en posición reglamentaria. Decisión final: gol; revisión completada».

El Manchester United se quejó desde el principio

El entrenador de los Red Devils, Michael Carrick, mostró su descontento desde el primer momento: «La explicación que me dieron fue que él no estaba interfiriendo en el juego. Simplemente no lo entiendo. Si así es como se interpretan las reglas, es preocupante». La derrota no se arreglará, pero los responsables recibirán un castigo.