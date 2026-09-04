Marco Asensio desmiente noticias falsas sobre su estado de salud: «No me tengo que operar»

Marco Asensio ha querido desmentir los rumores de que sufre una grave lesión en su rodilla con un comunicado en los canales oficiales del Fenerbahce. En los últimos días, una información publicado en medios turcos apuntaba a que el futbolista español arrastraba importantes molestias en su rodilla y que corría el riesgo de sufrir una lesión en el ligamento cruzado si no pasaba por quirófano. Tanto el club como el propio futbolista lo han negado de forma pública en las últimas horas. «Estoy aquí para desmentir las últimas noticias de que me tengo que operar», ha señalado Asensio.

El mallorquín se ha perdido los dos últimos partidos del Fenerbahce por lesión, entre ellos la vuelta de la última ronda previa de la Champions League, en la que los otomanos superaron al Olympique de Lyon para clasificar a la máxima competición continental tras 18 años de ausencia. La baja de Asensio dio lugar a especulaciones respecto a su estado de salud, que no ha tarado en desmentir: «No suelo entrar en este tipo de fake news, pero cuando juegan con la salud y con la ilusión de la afición, creo que tengo que intervenir. Desmiento totalmente lo que han comentado».

Futbolcumuz Marco Asensio’nun, kendisi hakkında gündeme getirilen asılsız iddialara yanıtı.👇 pic.twitter.com/atpBNVMazd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 3, 2026

Asensio ha confirmado que no se someterá a ninguna operación próximamente y, de hecho, ha confirmado que ha progresado en su recuperación y que espera regresar «pronto» junto a su equipo. Tanto el ex jugador del Real Madrid como el Fenerbahce han apuntado a que estas informaciones buscan desestabilizar al equipo antes de uno de los grandes partidos de la temporada: el derbi ante el Besiktas. «Desde que estoy aquí, entiendo que intente desestabilizar al equipo antes un partido importante», ha añadido Asensio.

El Fenerbahce y Asencio denuncian una campaña en su contra

El Fenerbahce, por su parte, ha ido un paso más contra lo que consideran una campaña contra el club antes del importante duelo ante el Besiktas. «A nuestros aficionados les pedimos que no den crédito a aquellos que intentan crear desconfianza e inquietud en nuestra comunidad con afirmaciones de origen y propósito inciertos; que buscan abrirse espacio a sí mismos a partir del fracaso de Fenerbahçe y que intentan arrastrar constantemente a nuestro club a discusiones», ha detallado el equipo de Estambul en el comunicado con el que desmiente las informaciones sobre el estado físico de Marco Asensio.

El equipo turco vive un gran momento deportivo tras confirmar su clasificación a la Champions League 18 años después de su última participación. En este mercado de fichajes de verano se ha reforzado con grandes nombres como Muriqi, Aké o Mason Greenwood. La ventana estival de traspasos ha reforzado a sus mayores rivales, con los fichajes de Rafael Leao (Galatasaray) y Dusan Vlahovic (Besiktas); entre otros. Con Marco Asensio como uno de sus referentes, el Fenerbahce buscará recuperar el trono en la Superliga turca y firmar un buen papel en su regreso a la Champions.