Marco Asensio resucita en Estambul

Marco Asensio está viviendo una segunda juventud en el fútbol turco. El mallorquín atraviesa una gran racha de juego en el Fenerbahçe, equipo al que llegó en los últimos días del mercado veraniego. El ex futbolista de PSG y Real Madrid, entre otros, ha marcado o asistido en sus últimos cuatro partidos con el conjunto otomano. El global de su temporada en el campeonato turco refleja que sigue teniendo ‘veneno’ cerca de la portería rival. En 18 encuentros de la Superliga de Turquía ha convertido 10 goles y ha dado ocho asistencias.

Asensio ha recuperado la sonrisa en Turquía tras su complicado paso por el PSG. El futbolista español regresó en verano a la capital francesa después de jugar la segunda mitad de la pasada temporada a las órdenes de Unai Emery en el Aston Villa. En su vuelta al PSG, Luis Enrique le dejó claro que no entraba en sus planes de cara al curso 2025/26. Las exigencias económicas del equipo francés, que no estaba dispuesto a dejarle salir a precio de saldo con años de contrato por delante, complicaron su salida del club. Finalmente, a escasos días del cierre del mercado de verano, el Fenerbahçe cerró su incorporación a cambio de 7,5 millones de euros.

El español no necesitó proceso de adaptación para comenzar a brillar en su llegada al fútbol turco. Marco Asensio fue titular en la sexta jornada liguera, después de entrar desde el banquillo en su debut, y ya contribuyó con una asistencia. Una condición de titular indiscutible que ha mantenido desde entonces. En la Superliga de Turquía ha sumado 18 contribuciones de gol -10 tantos y ocho asistencias- en el mismo número de encuentros. Entre todas las competiciones, sus números se disparan hasta los 12 goles y nueve asistencias. Además, ya ha conquistado su primer título. Lo hizo a inicios de año tras derrotar en la final de la Supercopa al Galatasaray.

Marco Asensio saygı postu 👇 pic.twitter.com/fUl7hDFbdM — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 9, 2026

La temporada de Marco Asensio en el Fenerbahçe está siendo un auténtico éxito por el momento. El zurdo ha dado muestras de su facilidad de cara al gol, especialmente de un disparo lejano con el que encandiló al mundo del fútbol en su temprana irrupción en el Real Madrid. Después de un inicio de temporada complicado para el equipo otomano, del que fue despedido José Mourinho tras no pasar la fase previa de la Champions, el Fenerbahçe pelea por arrebatar el cetro liguero al Galatasaray. El campeón de las tres últimas Superligas lidera con tres puntos de ventaja. Entre los líderes del Fener emerge la figura de un Marco Asensio al que sólo supera en números Talisca, con 21 goles y cuatro asistencias.

Asensio persigue un sueño ‘mundial’

Las actuaciones del balear en Turquía no están pasando desapercibidas. El único ‘pero’ de su temporada es la Europa League, competición en la que no ha contribuido en números al buen hacer de un Fenerbahçe que ha finalizado en decimonovena posición en la fase de liga. La competición europea, en la que se mide esta semana en la ida del playoff al Nottingham Forest, supone un escaparate para un sueño que parece tan lejano como a inicios de temporada.

Asensio sueña con acudir al próximo Mundial con España. Las bajas que sigue acumulando el equipo de Luis de la Fuente abren una ventana para jugadores como el ex del Real Madrid. Asensio pelea ahora por abrir una puerta que parecía cerrada definitivamente. En su último partido, el futbolista del Fenerbahçe anotó el tanto que selló la remontada de su equipo ante el Trabzonspor. En la celebración del gol hizo un guiño a España, imitando los movimientos de un torero. ¿Será el momento de su vuelta a la Selección?