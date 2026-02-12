España se mide a Croacia, Inglaterra y República Checa en la Liga de Naciones

La selección española se medirá en Grupo A3 Croacia, Inglaterra y República Checa en la fase de grupos de la Liga de Naciones. El combinado nacional, vigente subcampeón de esta competición tras perder la final en Múnich en junio de la pasada edición contra Portugal en la tanda penaltis, afronta una nueva edición con el objetivo de volver a reinar, tal y como sucedió en 2023.

Por otro lado, en el Grupo A1 están Francia, Italia, Bélgica, Turquía, en el Grupo A2 Alemania se verá las caras con Holanda, Serbia, Grecia y el Grupo A4 Portugal se enfrentará Dinamarca, Noruega y Gales.

Tras la fase liga, que finaliza en noviembre de 2026, los mejores equipos de la Liga A tendrán la oportunidad de clasificarse para la fase final como vencedores de las eliminatorias de cuartos de final, que tendrán lugar en marzo de 2027. La fase final volverá a disputarse entre cuatro selecciones. Aún no se ha confirmado la sede ni las fechas de la fase final.

La Liga de Naciones encara su cuarta edición. En la primera, Portugal fue la campeona tras ganar a Holanda en una final que se celebró en Oporto. En 2021, fue Francia la que ganó España en San Siro en una final llena de polémica. En 2023, el triunfo fue español en Róterdam. La selección española ganó a Italia en semifinales y venció a Croacia en la gran final. Por último, el año pasado fue Portugal el que se hizo con el título tras vencer a los de Luis de la Fuente en una final que terminó empate a dos y la terminó ganando el conjunto luso.

Calendario de la Liga de Naciones

Fase liga

Jornada 1: 24-26 de septiembre de 2026

24-26 de septiembre de 2026 Jornada 2: 27-29 de septiembre de 2026

27-29 de septiembre de 2026 Jornada 3: 30 de septiembre-3 de octubre de 2026*

30 de septiembre-3 de octubre de 2026* Jornada 4: 4-6 de octubre de 2026

4-6 de octubre de 2026 Jornada 5: 12-14 de noviembre de 2026

12-14 de noviembre de 2026 Jornada 6: 12-17 de noviembre de 2026

El miércoles 30 de septiembre de 2026 no es un día habitual de la Semana del Fútbol, pero puede utilizarse excepcionalmente para programar los partidos de la jornada 3.

Cuartos de final

25-30 de marzo de 2027

Fase final