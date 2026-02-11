Cucurella también se lesiona: «Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga»

Siguen los problemas en el seno de la selección española, a pocos meses del Mundial. Después de la lesión de Samu Aghehowa que le dejará fuera de la concentración para el campeonato, ha caído un nuevo futbolista. Marc Cucurella se ha lesionado y, como ha señalado el técnico del Chelsea, «es demasiado pronto para saber el alcance» de sus problemas. «Le estamos haciendo pruebas y evaluaciones, y esperamos que su ausencia no sea demasiado larga», ha señalado Liam Rosenior.

De esta manera el lateral se suma a la plaga de bajas que tiene en estos momentos la Selección. La ausencia del futbolista del Chelsea se une a las de Pedri, Merino o Samu, además de las dudas que hay con futbolistas capitales como Carvajal, Rodri e, incluso, Nico Williams, por no hablar de los centrales Laporte, Le Normand y Vivian. Muchos problemas para un De la Fuente al que se le está complicando la lista previa al Mundial, que será la del parón de marzo.

Más allá de ser la última prueba válida antes de la Copa del Mundo que arranca en verano, la convocatoria de marzo será en la que las actuales dos mejores selecciones del mundo se disputen un título: la Finalissima. España y Argentina se enfrentarán en Doha en la que será la última prueba de fuego de cara a ese Mundial y a la que España llegará bastante tocada por culpa de las lesiones.

Cucurella se suma a las bajas de España

No están los jugadores de la campeona de Europa en el mejor estado de forma posible, a falta de pocos meses para que comience un Mundial que tenemos serias opciones de ganar. Sin embargo, empiezan a aparecer las dudas de cara al equipo que irá convocado a la cita que tendrá lugar en verano en Canadá, Estados Unidos y México.

El estado de forma de varios futbolistas es preocupante, además de las lesiones de varios jugadores cuya presencia en Chattanooga, donde se concentrará la Selección durante el Mundial, está descartada. Samu no estará, mientras que la presencia de Mikel Merino está también cuestionada.