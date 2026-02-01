Alarma con Mikel Merino: sufre una lesión grave y peligra para el Mundial

Malísima noticia para la selección española. Mikel Merino será operado en los próximos días del pie derecho tras sufrir una lesión ósea en el partido de la semana pasada contra el Manchester United en la Premier League. El Arsenal informó de que será «baja durante un periodo prolongado», lo cual pone en serio riesgo su presencia en el Mundial de 2026 con España.

«Después de sufrir una lesión en el pie hacia el final de nuestro partido contra el Manchester United el 25 de enero, evaluaciones posteriores y revisiones especializadas han confirmado que Mikel Merino tiene una lesión ósea en su pie derecho», comunicó su club, líder de Inglaterra, este domingo.

«Mikel será operado en los próximos días y después comenzará su programa de recuperación y rehabilitación. Se espera que Mikel esté de baja durante un periodo prolongado, con el objetivo de volver a entrenar con normalidad antes del final de la temporada. Todos estamos totalmente centrados en apoyar a Mikel para asegurar que recupere su forma física lo antes posible», reza el comunicado.

Merino, además de ser un fijo para Arteta (33 partidos, seis goles y tres asistencias esta temporada) también lo es para Luis de la Fuente en la selección española. Sólo en 2025, el navarro jugó 10 encuentros y anotó ocho dianas con el combinado nacional. El ex de la Real Sociedad es vital en torneos internacionales, pues le dio a España el pase a semifinales de la Eurocopa de 2024 con su tanto de cabeza en la prórroga contra Alemania.

Merino, baja para largo

Su versatilidad, calidad, llegada al área y, en los últimos tiempos, facilidad para ver puerta son factores que estando sano le garantizan la convocatoria, pero ahora tanto el Arsenal como De la Fuente cruzan los dedos para que pueda recuperarse antes del final de temporada. Lo que seguramente sí se pierda será la Finalissima del próximo marzo contra Argentina.