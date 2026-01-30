Marruecos responde a España por la final del Mundial: «Es completamente falso que se haya decidido algo»

Marruecos no cede y luchará con España por acoger la final del Mundial de fútbol de 2030, un torneo que ambos países organizan de forma conjunta con Portugal. La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) ha respondido a las últimas declaraciones de Rafael Louzán, presidente de la RFEF, en las que aseguró que España albergaría el partido por el título. «Es completamente falso que se haya decidido», aseguran desde el país del norte de África.

Pese a ser el último miembro en sumarse a la candidatura, Marruecos ha irrumpido con fuerza en la organización del Mundial de 2030. España mantiene un mayor peso en las sedes, un ámbito en el que es líder al alcanzar la decena de ellas, pero Marruecos ha desplazado a Portugal. El otro país ibérico de la candidatura ha quedado relegado a sólo tres sedes mundialistas, por seis marroquíes. La disputa se ha trasladado al gran premio: la final. España presenta el aval de dos estadios históricos como el Santiago Bernabéu y el Camp Nou, mientras que Marruecos ofrece la capacidad -115.000 espectadores- del recién construido Stade Hassan II en Casablanca.

La rotundidad de las palabras de Rafael Louzán sobre que España acogerá la final mundialista de 2030 sorprendió. «España liderará el Mundial de 2030 y aquí se celebrará la final», declaró el presidente de la RFEF en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM) de este lunes. Un anuncio con el que se anticipó a la FIFA y Marruecos y que no había recibido respuesta durante la semana. Como era de esperar, la Federación marroquí no se ha dado por vencida y peleará hasta que la decisión sea definitiva.

La respuesta a Louzán ha llegado por parte de Mohamed Makrouf, portavoz oficial de la Real Federación Marroquí de Fútbol. «Lo que circula es completamente falso. La sede de la final del Mundial 2030 se decidirá en una reunión que incluya a todas las partes implicadas: Marruecos, España, Portugal y la principal, que es la FIFA. Esta reunión aún no se ha celebrado», ha asegurado Makrouf al periódico saudí Okaz.

El precedente de Marruecos en la Copa África

La reciente final de la Copa África puede haber precipitado las palabras de Rafael Louzán y la seguridad con la que afirmó que España acogerá la final del Mundial 2030. Marruecos también ejerció como anfitrión de la última edición de la Copa África. La final del torneo africano enfrentó a Marruecos y Senegal, y estuvo marcada por las diferentes polémicas antes, durante y después del partido. Senegal denunció un injusto reparto de las entradas para la final, así como sus condiciones de entrenamiento en la previa del partido.

Durante la final, el ya famoso penalti sobre Brahim Díaz y la polémica con el robo de las toallas del portero senegalés por parte de los recogepelotas del estadio dieron la vuelta al mundo. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) desestimó el recurso de Marruecos, que pedía que se retirara el título a Senegal por abandonar el terreno de juego a modo de protesta por las decisiones arbitrales. La CAF, en cambio, castigó al seleccionador senegalés y dos jugadores, así como a dos futbolistas marroquíes y a ambas federaciones.