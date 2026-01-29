La CAF desestima el recurso de Marruecos y mantiene el título de Copa África de Senegal

La polémica en la final de la Copa África entre Senegal y Marruecos del pasado 18 de enero dio la vuelta al mundo. La selección senegalesa abandonó el terreno de juego en señal de protesta por un penalti señalado a favor de los anfitriones. Una pena máxima que acabó fallando Brahim Díaz y que mandó el partido a la prórroga, donde Senegal se coronó con un tanto de Pape Gueye. Menos de dos semanas después del desenlace, la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ha desestimado el recurso presentado por Marruecos, que reclamaba que el título senegalés fuera revocado.

El ente organizativo del fútbol africano ha optado por sancionar a miembros de ambas selecciones y las federaciones de Marruecos y Senegal, pero mantiene el resultado de la final disputada en Rabat. «El Jurado Disciplinario de la CAF rechazó la reclamación presentada por la FRMF (Federación de Marruecos) relativa a las presuntas infracciones cometidas por la FSF (Senegal) de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones, en relación con la final de la Copa Africana de Naciones», ha anunciado la CAF en un comunicado.

En cuanto a las sanciones derivadas de la polémica final del campeonato de selecciones africano, la CAF ha castigado en el apartado disciplinario y económico a ambos equipos. Pape Thiaw, técnico de Senegal, tendrá que cumplir cinco partidos de sanción, además de abonar una multa de 100.000 dólares, por «infringir los principios de juego limpio e integridad» al incitar a su equipo a abandonar el campo. Los futbolistas Illiman Ndiaye e Ismaila Sarr, por su parte, han sido castigados con dos partidos de sanción y una multa de 100.000 dólares para cada uno de ellos por «comportamiento antideportivo hacia el árbitro» en la final de la Copa África.

Las sanciones disciplinarias se cumplirán en partidos organizados por la CAF, por lo que no afectarán a la participación de Marruecos y Senegal en el próximo Mundial. Por parte del combinado marroquí, su gran estrella, Achraf Hakimi, se perderá dos partidos -uno de ellos en suspenso durante un año- y el delantero Ismaël Saibar tres encuentros; ambos por «comportamiento antideportivo» durante el encuentro. Saibar también tendrá que abonar una multa de 100.00 dólares.

Los castigos a las federaciones tras la Copa África

Las sanciones monetarias más cuantiosas entre las impuestas por la CAF han sido para la FRMF (Federación de Marruecos) y la FSF (Federación de Senegal). En cuanto a Senegal, la CAF les ha castigado con un total de 615.000 dólares en multas por «conducta inapropiada de sus aficionados», después de que intentaran invadir el terreno de juego tras señalarse el penalti, y por el «comportamiento antideportivo de sus jugadores y staff».

La FRMF, principalmente por su papel como país organizador del partido, también ha recibido sanciones. El Jurado Disciplinario de la CAF ha impuesto a la federación marroquí con 200.000 dólares por el comportamiento de sus recogepelotas, que robaron la toalla del guardameta senegalés, Édouard Mendy, en repetidas ocasiones. También enfrentan una multa de 100.00 dólares por la conducta de sus jugadores y cuerpo técnico por «invadir el área de revisión del VAR y obstruir la labor arbitral». Por último, la CAF les ha castigado con 15.000 dólares por el uso de punteros láser por parte de sus aficionados.