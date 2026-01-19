Marruecos denuncia a Senegal ante la FIFA y CAF por amenazar con retirarse en la final de la Copa África

La Federación de Marruecos (FRMF) se ha plantado para pedir explicaciones a la CAF (Confederación Africana de Fútbol) y la FIFA después del abandono de la selección de Senegal durante la final de la Copa África. A pesar de que el conjunto de Pape Thiaw se acabó llevando el título en un partido lleno de polémicas, estuvieron a punto de marcharse después de sentirse perjudicados por un penalti que más tarde falló Brahim Díaz.

«La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) anuncia que emprenderá acciones legales ante la Confederación Africana de Fútbol (CAF) y la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para que se pronuncien sobre la retirada de la selección senegalesa del campo durante la final contra la selección marroquí, así como sobre los acontecimientos relacionados con esta decisión, tras la sanción del penalti por parte del árbitro, considerada correcta por todos los expertos».

«Esta situación afectó significativamente el desarrollo normal del partido y el rendimiento de los jugadores. Además, la FRMF expresa su sincero agradecimiento a todo el público marroquí, que se mantuvo fiel a la selección nacional con su masiva presencia y su apoyo incondicional durante todos los partidos, así como en otros encuentros. También agradece a todos los que contribuyeron al éxito de esta competición continental», concluyó.

Una final en la que Marruecos dejó imágenes comprometidos contra la selección senegalesa. Desde los intentos de robo por parte de los recogepelotas marroquíes a Yehvann Diouf, portero suplente, para que no le robaran la toalla a Mendy hasta el propio Ismael Saibari, futbolista del conjunto de Regragui, intimidándole para que no se la diera a su portero antes del lanzamiento de penalti.

Poco después del partido, Infantino ya condenó el acto de Senegal contra el árbitro: «Debemos respetar siempre las decisiones tomadas por los árbitros dentro y fuera del terreno de juego. Los equipos deben competir en el campo y acatando las Reglas de Juego porque cualquier otra cosa pone en riesgo la esencia misma del fútbol», comentó. Una final que sigue dando que hablar, especialmente para una Marruecos que acariciaba el trofeo después de mucho tiempo.