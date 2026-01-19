Vergonzoso: el príncipe de Marruecos se negó a entregar la Copa África a Senegal en Rabat

Polémica, mucha polémica está suscitando la Copa de África que ha albergado en esta edición Marruecos y en la que finalmente alzó el título la selección de Senegal. Uno de las últimas imágenes que está corriendo como la pólvora es la príncipe de Marruecos, Moulay Rachid, negándose a entregar el trofeo de campeón de la Copa África a Senegal, rompiendo el protocolo tras caer la selección marroquí.

Las imágenes televisivas no dejan lugar a dudas. En ellas se ve tanto a Patrice Tlhopane Motsepe, presidente de la Confederación Africana de Fútbol, y a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, junto al príncipe de Marruecos, hermano del rey Mohamed VI, Moulay Rachid.

En el vídeo, de apenas 30 segundos que está corriendo como la pólvora en las redes sociales, se aprecia como el sudafricano Motsepe, presidente de la CAF, intenta entregar a Rachid el trofeo, para que sea él el que lo porte y entregue al capitán de la selección senegalesa, Kalidou Koulibaly.

El príncipe Moulay Rachid, hermano del rey Mohamed VI de Marruecos, se negó a entregarle el trofeo de campeón de la Copa África a los jugadores senegaleses. Vergonzoso.pic.twitter.com/ncVz5saHdB — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 19, 2026

En un primer momento se aprecia como Rachid niega tocar y coger el trofeo ante la Motsepe, momento en que intercambian miradas con Infantino. Es el presidente de las FIFA el que invita a ambos avanzar hacia el escenario en el que estaban esperando los jugadores de la selección de Senegal.

Es en ese momento cuando Motsepe dialoga como Koulibaly para entregarle el trofeo y hace un último intento para que el príncipe de Marruecos no acometa un acto vergonzoso, rechazando ser la persona que entregue el trofeo al campeón como establece el protocolo, siendo el representante del país organizador. Rachid toca ligeramente el trofeo antes de que el presidente de la CAF lo suelte definitivamente en manos del central y capitán senegalés.

La imagen ha generado mucha indignación entre aficionados al fútbol. En redes hay usuarios que destacan que «ese es el respeto que han mostrado durante toda la copa África, una falta de respeto constante a su continente por parte de todo el país», mientras que otro asegura que «esto se debe sancionar. Hubo demasiadas irregularidades en esta Copa».

Sobre esto no se ha pronunciado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que sí arremetió con los jugadores de la selección de Senegal por su amago con abandonar el partido: «Lamentablemente, presenciamos escenas inaceptables en el campo y en las gradas. Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos aficionados, así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico senegaleses. Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera, y, del mismo modo, la violencia no se puede tolerar en nuestro deporte; simplemente no es correcto».

La acción de los senegales vino precedida por un gol anulado por una falta dudosa y el penalti pitado que acabaría fallando Brahim Díaz, también muy dudoso.

También han dado la vuelta al mundo las imágenes de los recogepelotas de Marruecos intentando quitarle la toalla con la que se secabas el sudor el portero de Senegal, Mendy, intentando evitar que éste se secara los guantes. Unos hechos que llevaron al portero suplente senegalés a acudir a la zona y protegerla.