La imagen de la Copa África: un suplente de Senegal evita un robo… ¡de los recogepelotas marroquíes!

Senegal se proclamó campeona de la Copa África en un partido marcado por la polémica. El favoritismo arbitral no fue el único problema al que tuvo que sobreponerse el conjunto africano durante el partido. Se marcharon del terreno de juego por ese motivo, pero durante el choque el portero suplente de Senegal jugó su propio partido para proteger la toalla de Edouard Mendy de los recogepelotas de Marruecos, que intentaron quitársela para que no se pudiera secar los guantes.

Las tretas de Marruecos para desestabilizar a su rival iban más allá de lo futbolístico. El objetivo era ganar la Copa África como fuera y así lo demostraron. Los recogepelotas, que teóricamente deberían de ser neutrales, intentaron quitarle la toalla al guardameta de Senegal. Yehvann Diouf se puso detrás de la portería de su compañero para protegerle. Los marroquíes ansiaban el título 50 años después delante de su gente e hicieron todo lo posible para ganar.

Senegal se marchó del campo después de que señalaran un penalti sobre Brahim, que provocó las protestas del equipo liderado por Sadio Mané. Pero volvieron antes de ser sancionados y Mendy detuvo el penalti. Luego, Pape Gueye, en la prórroga, anotó el gol que daba la victoria a los senegaleses. Pero durante el partido, tanto recogepelotas como algunos jugadores de Marruecos intentaron desestabilizar al meta rival.

En las imágenes se puede ver a un jugador marroquí, Ismael Saibari, delante de Diouf para intentar evitar que pueda darle la toalla a su compañero. Lloviendo y con el césped mojado, la toalla jugaba un papel importante para secarse la cara y los guantes. Por eso los recogepelotas trataron de evitar a toda costa que la cogiera. Intentaron arrancarle el paño de las manos e, incluso, cuando estaba en el suelo, le arrastraron para robársela.

Pero no lo lograron porque el portero suplente de Senegal se defendió con uñas y dientes. También Achraf Hakimi participó en esto al coger la toalla del suelo y lanzarla fuera del campo en un momento del encuentro. Un futbolista de Senegal fue corriendo, saltó la valla publicitaria y cogió la toalla para llevársela de nuevo a Mendy. Para colmo, la organización de la Copa África dio a Marruecos el premio al Fair Play de la competición.