Final de la Copa África: así queda el palmarés tras la victoria de Senegal

Senegal conquistó su segunda Copa África de su historia tras la final más loca posible en Marruecos. La selección de Senegal conquistó el gran torneo continental africano ante la anfitriona, una Marruecos que tuvo un penalti en el último segundo del partido para llevarse el triunfo. Lo falló Brahim y acabó ganando Senegal -que se había retirado del partido por el penalti, para después volver al césped- en la prórroga. Así queda el palmarés de la Copa África.

Con este triunfo en Rabat, Marruecos se queda sin su segunda Copa África (no la gana desde 1976), una segunda que sí gana Senegal. Conquistó la de 2021 y ahora la de 2025. Y todo ello en la final más loca que se recuerda, un partido de fútbol que tuvo de todo.

Quién ha ganado la Copa África 2026

La selección que ha ganado la actual Copa África de 2026 ha sido Senegal, levantando su segundo título de su historia después de ganar la primera en 2021. Un hito histórico y más por como fue la final: ante Marruecos en Marruecos (Rabat) y cuando se habían ido del césped por pitar un penalti a favor de la anfitriona en el último segundo.

Qué país ha ganado más veces la Copa África

El país que más veces ha ganado la Copa África es Egipto con siete entorchados desde que levantó el primero en el año 1957. Pero la realidad es que no gana este trofeo desde 2010. En esta edición, el combinado liderado por Salah ha quedado cuarto clasificado. El resto de títulos de Egipto fueron ganados en los años 1959, 1986, 1998, 2006 y 2008.

Así queda el palmarés de la Copa África

El palmarés de la Copa África queda de la siguiente manera tras la victoria de Senegal en la edición de 2025. Egipto sigue siendo la selección con más entorchados: